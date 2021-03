A Sepsi OSK pihentebben léphet pályára, mint az Emil Săndoi irányította Dâmbovița megyei csapat, hiszen a Chindia kedden a Román Kupa negyeddöntőjében volt érdekelt, ahol a vendég Craiova bizonyult egy góllal jobbnak. A Sepsi OSK és a Târgoviște korábban hétszer csapott össze, a háromszéki együttes az örök mérleget tekintve még egyszer sem maradt alul, négyszer győzött, három mérkőzés döntetlennel zárult. Legutóbb tavaly novemberben játszottak egymással, akkor Denis Dumitrașcu első félidőben szerzett góljára Adnan Aganović és Anass Achahbar a második játékrészben válaszolt, begyűjtve a három pontot idegenben. Leo Grozavu csapata a hazai pálya előnye mellett hatékony támadójátékában bízhat, hiszen az eddigi 25 mérkőzésen 39 gólt szerzett, amivel továbbra is a második legeredményesebb a pontvadászatban. A Chindia támadásban nem alkotott kiemelkedőt, hiszen 22 találatot jegyzett, viszont a fegyelmezett védelmét kamatoztatva várhatóan ezúttal is a pontszerzésre törekszik. Eddig 10 mérkőzést zártak kapott gól nélkül, ebből hétszer (!) idegenben óvták meg a kapujukat a találattól.

„Nehéz mérkőzésünk lesz, ugyanis a Chindia véleményem szerint a bajnokság meglepetéscsapata, amely nagyobb változtatások nélkül képes volt előrelépni. Emil Săndoi összetartó együttest alkotott, a labdarúgók betartják a szigorú szabályokat, s fegyelem jellemzi a játékukat. Amit a vezetőedző eddig letett az asztalra, az több mint becsülendő. Jelenlegi ellenfelünk az elmúlt időszakban jó eredményeket is elért, hiszen esélyesebb ellenfelekkel is felvette a versenyt, és néhányat közülük le is győzött. A Târgoviște veszélyes csapat, amely nem fogja könnyen adni a bőrét, mindent megtesz annak érdekében, hogy pontokkal távozzon és a felsőházi rájátszásba jusson. A koronavírus miatti hosszabb kihagyás után játékosaink egy része még mindig nem zárkózott fel, de hamarosan következik a bajnoki szünet, amikor mindenki formába lendülhet. Nem mondhatom, hogy problémákkal küszködünk, mert a labdarúgók nagy része fizikailag rendben van. Még öt forduló van az alapszakaszból, a felsőházi rájátszást érő helyekért pedig nagy harc folyik. Valószínű, hogy a látványos futball ezeken a mérkőzéseken háttérbe szorul, hiszen mindegyik csapat a lehető legtöbb pontot igyekszik begyűjteni” – nyilatkozta Leo Grozavu vezetőedző.

A 26. forduló programja: * ma: Sepsi OSK–Chindia Târgoviște (17.30 óra), FC Viitorul–Academica Clinceni (20.30 óra) * szombat: Craiova–FC Botoșani (14.30 óra), Aradi UTA–Kolozsvári CFR (21.30 óra) * vasárnap: Astra Giurgiu–FC Hermannstadt (15 óra), FCSB–Medgyesi Gázmetán (20.30 óra) * hétfő: FC Argeș–Jászvásári Poli (17.30 óra), FC Voluntari–FC Dinamo (20.30 óra).



Elődöntőbe jutott a Craiova és az Astra

A Craiova elsőként jutott be a Román Kupa elődöntőjébe, miután búcsúztatta a Chindia Târgoviște csapatát, míg az Astra Giurgiu a papírformának megfelelően legyőzte a másodosztályban szereplő FC Petrolul Ploiești együttesét.

A Târgoviște veszélyeztetett először, Paul Iacob fejese a felső lécen csattant, viszont a Craiova az első lehetőségét gólra váltotta George Cîmpanu révén. A folytatásban a vendégeknek nem okozott gondot az előny megtartása, ugyanis a Chindia erőtlen támadásokat vezetett. A hétszeres kupagyőztes fölényesebben is nyerhetett volna, de kihagyta a helyzeteket, azonban így is magabiztosan lépett a kupasorozat elődöntőjébe. Az olténiai gárda legutóbb 2018-ban emelhette magasba a serleget.

Az FC Petrolul Ploiești és az Astra Giurgiu mérkőzésén a továbbjutás kérdése az első játékrészben még teljesen nyitott volt, azonban egyik fél sem alakított ki komoly gólszerzési lehetőséget. A szünet után a vendégek tíz perc alatt kétszer is betaláltak, és ezzel eldöntötték a találkozót. A Duna-parti csapat a hajrában meglőtte a harmadik gólját is, a házigazdáknak pedig még a szépítés sem jött össze, ugyanis tizenegyest rontottak.

Eredmények, negyeddöntő: Chindia Târgoviște–Craiova 0–1 (gólszerző: Cîmpanu 25.), Kolozsvári U–Viitorul Pandurii Târgu Jiu 1–3 (gsz.: Lixandru 1. – öngól, illetve Țegle 69. – tizenegyesből, Paraschiv 77., 86.), FC Petrolul Ploiești–Astra Giur­giu 0–3 (gsz.: Merloi 50., Krpić 61. – tizenegyesből, Wüthrich 81.), Dunărea Călărași–FC Dinamo 1–3 (gsz.: Fotescu 67., illetve Anton 32., 44., Bejan 62.). (miska)