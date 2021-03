A tisztségviselőt tegnap délután iktatták be hivatalába. Németh Zoltán az alakulat honlapján közölt önéletrajzában román anyanyelvűnek vallotta magát, és azt írta, hogy magyarul közepes szinten ért, és alapszinten kommunikál. Az MTI kérdésére román nyelven mondta el, hogy mind az édesapja, mind az édesanyja magyar, de ő – a magyar iskolát végzett testvérétől eltérően – román iskolába járt, és román közegben szocializálódott. A szüleivel is inkább románul kommunikál. Arra a kérdésre azonban, hogy a jövő évi népszámláláson milyen nemzetiségűnek fogja vallani magát, azt válaszolta: „azt hiszem, magyarnak”. A 34 éves ügyvéd alapítója az USR Temes megyei szervezetének, és 2016 óta a pártszervezet alelnöki tisztségét tölti be. Jelenleg a temesvári Nyugati Tudományegyetem jogász doktorandusza.

ELTÖRÖLHETŐ LUXUSNYUGDÍJAK. Renate Weber ombudsman szerda este a Román Televízióban beszélt arról, hogy a nyugalmazott liberális parlamenti képviselők valósággal megrohamozták az elmúlt hetekben, hogy támadja meg az alkotmánybíróságon azt a törvényt, amely előírta a volt képviselők és szenátorok számára biztosított különnyugdíjak eltörlését. Weber szerint „holnap meg lehetne oldani a speciális nyugdíjak eltörlését, ha akarják, mert az alkotmánybíróság egy tavaly decemberi határozata nagyon kategorikus: az egyetlen szakmai kategória, amelynek a különleges juttatáshoz való jogát említi az alkotmány, az a bírói. Az összes többi kategória különnyugdíja, beleértve a parlamenti képviselőkét is, eltörölhető.” Arra a kérdésre, hogy miért hívták a liberális parlamenti képviselők, Renate Weber így válaszolt: „Azért hívtak, mert ők ennek a speciális járadéknak a kedvezményezettjei voltak, és ahelyett, hogy pártjuknál lobbiztak volna, nálam próbálkoztak, hogy megtámadjam az alkotmánybíróságon a jogszabályt.” Mivel az alaptörvény csak a bírák esetében szögezi le, hogy juttatásukat nem lehet megvonni, Weber úgy tartja, hogy az összes többi kategória esetét újratárgyalhatja a parlament, ha van rá politikai akarat. Véleménye szerint problémát a nyugdíjkorhatár jelent, a legtöbb kedvezményezett kategóriában már 45 évesen jogosultak az érintettek a speciális juttatások folyósítására. (Transindex)

TÜZETES ELLENŐRZÉS. Több száz tehergépkocsi várakozott tegnap határellenőrzésre a román–magyar határon, miután a hatóságok tüzetesen átkutatják a járműveket az utóbbi időben megsokasodott, bevándorlók által elkövetett illegális határátlépési kísérletek okán. A határrendészet honlapján közöltek szerint a legtöbbet – legalább 90 percet – a Nagylak autópálya-határátkelőnél kell várakozni, ahol öt sávot bocsátottak az országból kilépő nehézgépkocsi-forgalom rendelkezésére. Az Arad megyei határrendészet szerint az utóbbi időben sok bevándorlót füleltek le, akik a tehergépkocsikban elrejtőzve próbáltak meg kijutni Romániából, emiatt fokozták az ellenőrzéseket. (Agerpres)