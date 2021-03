Bevezetőül Miklós András közölte, hogy ő már csak „a kulcsos ember”, nála vannak a közösségi épületek kulcsai, és önkéntesen takarítja a játszóteret, más közterületeket, mert mandátuma a tavaly ősszel leköszönő sepsiszentgyörgyi tanácséval együtt megszűnt. Azóta sem szerveztek falugyűlést a falufelelős megválasztására, holott a törvény szerint erre az új tanács beiktatása utáni húsz napban sort kell keríteni, és más megyékben ezt meg is tették, csak Sepsiszentgyörgyön nem volt hozzá akarat – vélekedett. Kevesli a megvalósításokat is, szerinte Kilyént és Szotyort is mostohagyermekként kezeli a város, de most a legégetőbb gond a terelőúté. Eddig erről is annyit tudtak, amennyi az újságban megjelent, őket senki sem kereste fel és kérdezte meg, amíg pár hete meg nem kapták az értesítéseket az útügytől, hogy kitől mennyi földet vesznek el. Sok fiatal, két-három gyermeket nevelő család él a faluban mezőgazdaságból, nekik a megélhetésüket veszélyezteti a kisajátítás – az első osztályú termőföldekért ugyanis „vécépapír-árat” fizet az állam –, az építkezés, az út pedig azok munkáját is ellehetetleníti, akiknek a földje megmarad. Hangsúlyozta: nem a fejlődést ellenzik, szükség van gyorsforgalmi útra, de annak a nyomvonalát úgy is ki lehetett volna alakítani, hogy kevesebb kárt okozzanak a gazdáknak, amit pedig elvesznek, annak a rendes árát adják meg. Hozzátette: úgy érzi, a városvezetésben nincs olyan ember, aki valóban értékeli a termőföldet, a mezőgazdaságot.

A szotyoriak egyik nagy sérelme, hogy nélkülük döntöttek a tulajdonukról, nem jött senki helyszínelni, velük elbeszélgetni, közös megoldást találni, arról a közvitáról sem tudtak, amit 2019 őszén állítólag meghirdettek, és ahol találkozhattak volna a tervezőkkel. Velük még a városvezetők sem egyeztettek, pedig nekik kell a terelőút – állítják –, egyszerűen azzal a kész ténnyel szembesültek, hogy a földjeiken utat építenek, és az elvett területekért a valós, piaci árnál jóval kevesebb pénzt adnak. És ez csak az egyik baj, a fő gond a nyomvonal: több parcellán úgy vág át az új út, hogy azt lehetetlen lesz megmunkálni. Van, akinek a terelőút egyik oldalán egy zsebkendőnyi háromszöge marad (ahova Donáth Anna szerint legfeljebb „tizennyolc fekete tulipánt” lehet ültetni), a másik oldalához pedig csak nagy kerülővel, időt és pénzt veszítve tud majd hozzáférni. Van, akinek keresztben, másnak rézsútosan vágja ketté a területét az út, de olyan is, akinek hosszában, és két vékony, hasznavehetetlen csík marad a birtokában az út két oldalán. Azt sem tudják, hogy ezeken a területeken nekifoghatnak-e valaminek, pedig itt a tavasz, ilyenkor már mindenkinek megvan a terve, a vetésforgója, minden munkálatnak a maga ideje. Nem lelkesednek a földek újracsoportosításáért sem (ezt Antal Árpád polgármester javasolta, miután többen szóvá tették a terelőúttal kapcsolatos aggodalmaikat), mert az hosszadalmas, évekbe telhet, és pénzbe is kerül az átíratás.

Ami az anyagiakat illeti, a négyzetméterenként 2 lejes kártérítést egyenesen felháborítónak tartják, hiszen kiváló minőségű termőföldekről van szó, amelyek hektárja legutóbb – két évvel ezelőtt, mert azóta senki sem adott el területet – 15 ezer euróért cserélt gazdát. Ilyenformán az állam által megszabott 4000 és 7000 euró közötti összegek valóságos csúfolódásként hatnak – vélik a gazdák, akik azt is fontosnak tartották közölni, hogy nemigen adják-veszik a földeket a környéken, mindenki megbecsüli a magáét, mert abból él. A szotyoriak dolgosak, de most aggódnak – mondták. Alternatív nyomvonalakat is ajánlottak: legyen száz méterrel odébb, vigyék a vasút mellett, vagy a meglévő földutakon, azok kiszélesítésével, úgy mégis kevesebb termőföld veszik el. Azt is jobb megoldásnak tartanák, ha a terelőútnak csak a felső fele épülne meg, az árkosi határtól Szépmezőig, ahonnan a meglévő utakon mehetnének tovább az átutazó járművek. A jelenlevők elmondták: amikor a sajtóból értesültek, hogy véglegesítették a nyomvonalat, próbáltak a városházán és a prefektúrán is többet megtudni, de egyik helyen sem volt meg a terv. Ők még mindig remélik, hogy nem ez a végleges változat, hiszen így a magasfeszültségű vezetéket is el kell költöztetni – szintén a gazdák földjére, ezzel is megrövidítve őket. Arra sem gondoltak a tervezők, hogy az úton túli földekre átjárókat létesítsenek a traktorok, szekerek, egyebek számára – hívták fel a figyelmet. Véleményük szerint falvanként legalább egy aluljárót (vagy felüljárót) kellene építeni, hogy ne kelljen kilométereket kerülni egy háromszáz méterre levő parcelláig, de akkorát, hogy a kombájn is átférjen. Szóba került az is, hogy az ingyenes telekkönyveztetés már minden szomszédos faluban elindult, csak Kilyénben és Szotyorban nem, az utcák és a régi fahíd állapota is elhanyagolt, csak az adófizetési felszólítások nem késnek soha.

Mindezt nem a sajtón keresztül kellene megbeszélni, hanem lakossági fórumon, a városvezetőkkel együtt, és a terelőút nyomvonalát is közösen kellett volna kijelölni – összegezett Miklós András. A jelenlevők szerint csak Szotyorban 70 családot érint közvetlenül a terelőút építése, de azoknak is megnehezíti a gazdálkodást, akiktől nem vesznek el területet, csak éppen elzárják, kerülőre kényszerítve őket.