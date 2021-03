Marad az Európai Néppártban az RMDSZ

„Szomorú és elkeserítő, ami a Néppárt európai parlamenti frakciójában történik. A kizárások sehova sem vezetnek, ettől a néppárti frakció nem lesz sem erősebb, sem jobb, sem hatékonyabb. Az EPP egyre kevésbé fogadja el a véleménykülönbséget, és ez az igazi gond. Egy ilyen típusú gyűjtőpárt, amely különböző országokból érkező, más-más történelmi tapasztalattal rendelkező politikai alakulatokat foglal magában, akkor tud erős maradni, ha a különböző véleményeknek teret ad, képes azokat integrálni, és markáns módon megkülönbözteti magát más, hasonló felépítésű, de más ideológiát valló pártoktól” – áll a szövetségi elnök bejegyzésében.

Kelemen Hunor azt is leszögezi: az RMDSZ európai parlamenti képviselői a frakciószabályzat módosítása ellen szavaztak, mert úgy gondolják, hogy ez a módosítás gyengíti a belső kohéziót. „Az RMDSZ a frakció tagja marad, véleményünknek ezután is hangot adunk. Vissza kell térni a néppárti tradíciókhoz, ami a szövetségnek és nekem személyesen is a Wilfried Martens-i Néppártot jelenti. Az RMDSZ ebben szocializálódott, és mi még hiszünk abban, hogy nem késő, vissza lehet térni a gyökerekhez”

A szövetségi elnök arra reagált, hogy szerdán a Fidesz európai parlamenti képviselői kiléptek az EPP képviselőcsoportjából, miután a néppárti frakció elfogadta alapszabályának módosítását. Az új változat lehetővé teszi, hogy ne csak egy képviselő jogait lehessen felfüggeszteni, hanem egy teljes tagpárti delegációét is egyszerű többséget igénylő frakciódöntéssel akkor, ha a tagpárt amúgy fel van függesztve az Európai Néppártban, mint jelenleg a Fidesz.



Rosszallja a döntést az EMSZ

Nem ért egyet az RMDSZ döntésével szövetségese, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ). A párt társelnökei által aláírt, tegnap kiadott közleményben leszögezik: erdélyi magyar képviselő nem lehet tagja az Európai Néppárt frakciójának.

Mezei János és Csomortányi István emlékeztet, hogy a legutóbbi európai parlamenti választásokon az erdélyi magyar nemzeti oldal, annak ellenére, hogy az RMDSZ minden tárgyalási javaslatot visszautasított, nem állított saját jelölteket. Szerintük az összefogás és együttműködés hiánya miatt jutott be csak két RMDSZ-es képviselő az EP-be, ám ezek „az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári Párt választóinak is adósak a cselekedeteikkel kapcsolatos elszámolással, illetve nem csupán az RMDSZ belügye európai parlamenti képviselőik szereplése”.

Érvelésük szerint az erdélyi nyilvánosság elvárná, hogy az RMDSZ két európai parlamenti képviselője kövesse az Európai Néppárt frakciójából az ott számos sérelmet elszenvedő és épp távozó Fidesz képviselőit, vállaljanak szolidaritást velük, „nem lehetnek tagjai egy olyan frakciónak, mely mindegyre megtagadja a keresztény-konzervatív értékeket, s nemtelen támadások kereszttüzébe állítja a magyar kormányt”.

Hangsúlyozzák, elvárják, hogy az RMDSZ vizsgálja felül vonatkozó döntését.