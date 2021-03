Előző írásunk

Több mint 36 ezer feldolgozott tesztből 4342 bizonyult pozitívnak – derült ki a kommunikációs törzs pénteki tájékoztatójából, melyben az előző napinál több, a koronavírushoz kapcsolódó elhalálozásról, valamint továbbra is ezernél több, súlyos állapotban lévő páciensről is beszámolnak. Közben kiderült, hogy Romániában is kimutatták a koronavírus dél-afrikai mutációját, az év eleje óta jelen lévő brit vírusvariánsnak pedig meghatározó szerepe lehet abban, hogy újra erőre kapott a járvány az országban – közölte pénteken a MedLife magánklinika-hálózat.