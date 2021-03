Mindkét csapat számára nagy téttel bírt a sepsiszentgyörgyi mérkőzés, ugyanis a házigazdák megerősíthették helyüket a felsőházban, míg a vendégek felzárkózhattak a hatodik helyet elfoglaló Academica Clinceni mögött. Az első félidőben a mezőnyben zajlott a küzdelem, a veszélyes gólhelyzetek elmaradtak, a hatékonyan védekező Chindia pedig kemény diónak bizonyult az elképzelés nélküli támadójátékkal próbálkozó háromszéki csapat számára, amely a mérkőzés során egyetlen kapura tartó lövést sem jegyzett.

Szünet után élénkebbé vált a játék, majd az 53. percben a Târgoviște által várt szentgyörgyi hiba is becsúszott. Cristian Neguț iramodott meg a jobb oldalon, kihasználta Marius Ștefănescu és Bogdan Mitrea figyelmetlenségét, betört a tizenhatos területre, majd néhány méterről senkitől sem zavartatva a bal alsó sarokba továbbította a labdát (0–1). Leo Grozavu vezetőedző cserékkel próbálta felrázni a piros-fehér mezeseket, akik a folytatásban is esélytelenek voltak a gólszerzésre, mivel a beadásokban és az átlövésekben sem erő, sem pontosság nem volt.

A mérkőzés végéhez közeledve a Sepsi OSK is összehozott néhány kisebb lehetőséget, viszont Pavol Šafranko fejese és Boubacar Fofana lövése is fölé ment. A házigazdák felívelt labdákkal igyekeztek helyzetbe hozni a támadókat, azonban az idény legrosszabb mérkőzését játszó székelyföldi csapat távol állt a pontszerzéstől. Emil Săndoi együttese elvitte a három pontot Sepsiszentgyörgyről, amivel megszakadt a Sepsi OSK nyolc mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozata. Legutóbb január 17-én, szintén hazai pályán szenvedtek vereséget a címvédő kolozsvári gárdától.

Mestermérleg

Leo Grozavu: „Úgy gondolom, a legrosszabb mérkőzés volt, amióta a Sepsiszentgyörgyre jöttem. Semmit nem mutattunk, a hozzáállás, a koncentráció és a tisztánlátás sem volt megfelelő, a csapatszellem is hiányzott, így az eredmény normális. Az ellenfelünk nagyobb erőfeszítés nélkül, egyetlen helyzetet kidolgozva szerzett gólt. Természetesen, ezért dicséretet érdemelnek. Megtanulták a leckét, mi is tudtuk, hogy mire képes a Chindia, mégsem reagáltunk megfelelően. Nekünk semmi nem sikerült, egy kicsit a pálya minősége is zavaró volt. Igyekeztem olyan csapatot pályára küldeni, amely képes passzolni, gyorsabban játszani és a kapu közelébe férkőzni. Egyértelmű volt, hogy az ellenfelünk védekezni jött, és a hibánkat akarta kihasználni. Kár, hogy kikaptunk, elszalasztottunk egy lehetőséget, győzelem esetén sokkal nyugodtabbak lehettünk volna, ráadásul ezzel a mérkőzéssel a Târgoviște csapatát is helyzetbe hoztuk. A harc továbbra is nyitott marad, még sok pont van játékban. Elnézést kérek a szurkolóktól, a vezetőségtől és mindenkitől a mutatott teljesítményünkért.”

1. Liga, alapszakasz, 26. forduló: Sepsi OSK–Chindia Târgoviște 0–1 (0–0).

Sepsiszentgyörgy, városi stadion. Vezette: Radu Petrescu (Bukarest). Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov (Deligiannidisz, 58.), Tincu, Mitrea – Purece (Aganović, 58.), Golofca (Rapp, 78.), González (Fofana, 74.), Achahbar (Niňaj, 59.), Ștefănescu – Petrila, Šafranko. Vezetőedző: Leo Grozavu. Târgoviște: Aioani – Căpușă, Pițian, Celea, Dinu – Iacob, Rață (Díaz, 89.), Dulca, Dumitrașcu – Neguț, Berisha (Neicuțescu, 57., Bourama, 85.). Vezetőedző: Emil Săndoi. Gólszerző: Neguț (53.). Sárga lap: Golofca (32.), illetve Dulca (29.), Celea (59.).

További eredmény: FC Viitorul–Academica Clinceni 1–1 (gólszerzők: Tsoumou 90+1., illetve Andronic 42.).

A rangsor:

1. FCSB 17 3 5 51–21 54

2. CFR 16 6 3 36–12 54

3. Craiova 13 8 4 28–14 47

4. Sepsi OSK 9 13 4 39–26 40

5. Botoșani 10 7 8 35–31 37

6. Clinceni 8 13 5 24–22 37

7. Târgoviște 9 8 9 22–22 35

8. Arad 8 9 8 24–32 33

9. Argeș 7 9 9 24–33 30

10. Viitorul 6 11 8 35–32 30

11. Astra 7 8 10 34–37 29

12. Medgyes 8 4 13 30–37 28

13. Dinamo 7 5 13 23–33 26

14. Voluntari 6 6 13 28–37 24

15. Hermannstadt 4 10 11 23–35 22

16. Jászvásár 4 5 16 23–55 17

A 27. forduló programja: * március 12., péntek: Medgyesi Gázmetán–Craiova (20.30 óra) * március 13., szombat: Academica Clinceni–FC Voluntari (12 óra), FC Hermannstadt–FC Viitorul (14.30 óra), Aradi UTA–FCSB (20 óra) * március 14., vasárnap: Chindia Târgoviște–Astra Giurgiu (18 óra), Kolozsvári CFR–Jászvásári Poli (20.30 óra) * március 15. hétfő: FC Botoșani–Sepsi OSK (17.30 óra), FC Dinamo–FC Argeș (20.30 óra).