Kevés teszt, sok eset

A hétvégén már megszokottá vált alacsonyabb tesztelési arány (nagyjából a fele az előző napiaknak) mellett vasárnap is magas maradt a huszonnégy óra alatt újonnan azonosított koronavírus-fertőzések száma. Országos szinten összesen 3288-at jelentettek, ami nyolcszázzal, illetve ezerrel kevesebb mint a szombaton, valamint a pénteken regisztrált. Nem történt számottevő változás a súlyos állapotban lévő, intenzív terápiás kezelésre szoruló páciensek számát illetőn, a kórral összefüggésbe hozható napi halálesetek száma viszont a felére csökkent péntekhez képest. Vasárnap hajnaltól ugyanakkor zárlat alá került Temesvár, és több környéki község.

Háromszékről egyetlen új fertőzést sem jelentettek, míg egy nappal korábban a heti legmagasabb új esetszámot, 35-öt. A legutóbbi jelentésben szereplő adatok értelmében így 6068-an maradt a járvány kezdete óta jegyzett esetek száma, a fertőzöttségi mutató pedig továbbra is közel áll az egy ezrelékhez (0,91). A szomszédos Hargita megyében szombatról vasárnapra 21 esetet jelentettek, ami enyhe növekedés az egy nappal korábbihoz képest, de még így is a 14 napra számolt fertőzöttségi mutató 0,8 ezrelék alatt marad.

Péntek óta folyamatosan növekedett a kórházi ellátásra szoruló igazolt fertőzöttek száma, szombaton 84-gyel voltak többen, míg a legutóbbi jelentésben már több mint 250-nel, elérve a 9560-as számot. Súlyos állapotban lévő, intenzív terápiás ellátást igénylők száma kevéssel nőtt, a legutóbbi jelentésben 1093-ról számolnak be a hatóságok. A fertőzéssel összefüggésbe hozható napi halálesetek száma mérséklődött a három nap alatt, pénteken még 101, szombaton 69, míg a legutolsó jelentésben már csak 46 áldozatról számolt be a kommunikációs törzs. Szombaton jegyezték a legfiatalabb elhunytat, aki a 10-19 éves korcsoportba tartozott. Az áldozatok java része ugyanakkor idősebb, és többségük társbetegségektől is szenvedett. Az újabb halálesetekkel megközelítette a 21 ezret a koronavírus-fertőzéssel összefüggésbe hozható, a járvány kezdete óta jegyzett halálesetek száma.

Zárlat Temes megyében

Karantén alá kerül a koronavírus-fertőzöttség magas aránya miatt vasárnap éjféltől Temesvár négy környező községgel együtt. A Temes megyei közegészségügyi igazgatóságtól és a vészhelyzeti bizottságtól kapott adatok figyelmes elemzése után megszületett a döntés, hogy hétfőtől 14 napra vesztegzár alá helyezik Temesvárt, illetve Mosnicatelep (Moşniţa Nouă), Győröd (Ghiroda), Gyüreg (Giroc) és Újszentes (Dumbrăviţa) községeket. A Temes megyei vészhelyzeti bizottság határozata értelmében az érintett településeken egy sor intézkedést szigorúan be kell tartania a lakosságnak, mind az ott élőknek, mind az átutazóknak. A karantén alatt álló településeket csak a közutakon lehet megközelíteni, illetve elhagyni, a településeken belül az utcákon tilos a gyülekezés, az emberek legtöbb hatfős csoportokban közlekedhetnek, de akkor is csak saját felelősségre vagy a munkáltató által kitöltött nyilatkozat birtokában, megfelelő indokkal lehet az utcán tartózkodni. Az üzletek csak este 8 óráig tarthatnak nyitva, kivéve a gyógyszertárakat és benzinkutakat. Az üzletekben, áruházakban korlátozott számú vásárló tartózkodhat egyszerre (a fogadókapacitás 30 százaléka). A parkokban is korlátozni kell az ott tartózkodók számát, hogy minden személy számára nyolc négyzetméteres teret lehessen biztosítani.