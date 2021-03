Hadd ne menjünk bele. Mármint a fiókba… Persze nem dobom ki, és sok minden még használható. Nem csak az a sok vacakság fetreng egymáson, amely valamikor, valamire jó lesz még. Ilyenkor csak ki kell borítani az egészet, megtizedelni a tartalmát, és máris egy csomó hely lesz a további kacatoknak.

Jön a tavasz, süt a nap, és elkap a hév a nagy tisztogatásra, takarításra. Kiborítom a konyhafiókot, és szembejönnek velem többek közt a rég elfelejtett mosható kis tarisznyák, amelyeket ama bizonyos műanyagmentes kampány idején szereztem be. Mindenféle méretben, mert kellett külön az almának, leves­zöldségnek, gombának, paradicsomnak, reteknek és így tovább. Azokban a hetekben lassan, de biztosan egyre többen ilyen kis újrahasználható akármikkel kezdtünk vásárolni, és egyre többen ráálltak eme kisebb és nagyobb tarisznyák gyártására.

Aztán valahogy megfeledkeztünk az egészről. Lejárt a műanyagmentes hajcihő, és az a sanda gyanúm, hogy a valamikor ajándékba kapott konyhai komposztvödröket sem csak én rámoltam el, már ki tudja, hová. Az más tál tészta, hogy vicces volt ez a kis vödrös cirkusz, de a szelektív kukák még mindig reménykedve várakoznak. A használt olajat elég lelkiismeretesen egy nagy befőttesüvegbe gyűjtöm, kivéve, amikor nem…

Szóval, nézegetem a kis tarisznyáimat fióktakarítás közben, és rendesen elkezd furdalni a lelkiismeret. Persze, jött ez a világszintű nyavalya, amely minden figyelmet csakis magának akar, nincs már erőnk egyebekkel foglalkozni. Különben is hová lesz az a temérdek egyszer használható maszk? Mi hozzájuk képest az a sok nejlonzacskó, ami az én fiókomból is kitüremkedik? Na, mindegy, nem fogok világot megváltani, de ha már előkerültek, beraktam a táskámba azokat a kis mosható tarisznyákat. Csak jusson eszembe elővenni, és ne itthon vegyem észre, hogy két nyomorult fokhagyma is egy nejlonzacskóban érkezett fel a negyedik emeletre. Jól van, az olajat sem löttyintem még véletlenül sem a kagylóba, és megígérem, hogy a kis idétlen komposztvödör nélkül is… és egyáltalán… De komolyan!

És kívánok mindenkinek jó tavaszi tisztogatást!