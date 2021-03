Csak politikai csatározás?

„Semmiféle titkos szövetkezés nem volt, és ezt Iohannis államelnök is tudta. Beszéltem Iohannis elnökkel, és a jövőbe nézünk. Ez nem jelenti azt, hogy a múlt elfelejtődik, mintha mi sem történt volna, de jelenleg az a fontos, hogy lássuk, mit tehetünk együtt, ebben a koalícióban az országért. Tavaly még dilemmában voltam azt illetően, hogy Iohannis elnök kijelentése az NLP és az SZDP között zajló politikai harc részét képezte-e, vagy pedig paradigmaváltás volt. Ma már elmondhatom, hogy véleményem szerint a politikai harc része volt, semmi több” – jelentette ki tegnap Kelemen a Prima TV műsorában. Arra a kérdésre, hogy hogyan lett mégis a szövetség Klaus Iohannis államelnök partnere, Kelemen azt válaszolta, hogy az általa vezetett alakulat nem akar részt venni a román pártok között zajló háborúban, és ő bízik abban, hogy a jövőben hasonló dolgok nem fognak megismétlődni. „A harminc év alatt, ahányszor csak a politikai harctéren bevetették ezeket a témákat, mi mindig azt mondtuk, hogy ez óriási tévedés, senki nem akarja Erdélyt eladni, elszakítani, és mindig kértük politikus kollégáinkat, hogy találjanak más témákat, ne vigyenek bele minket a köztük zajló belső háborúba. Tavaly ez mégis újra megtörtént. Hinni szeretném, hogy ez soha nem fog újra megtörténni, a politikai csatározásnak is bizonyos normális és elfogadható határokon belül kell zajlania” – fejtette ki Kelemen. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy azt szeretné, ha a jelenlegi koalíció nyolc évig kormányon maradna, és azt is kifejtette, kizárt, hogy az elkövetkező négy évben a szövetség törvényhozói bármiféle bizalmatlansági indítványt támogassanak. Kelemen szerint egy kormány hosszú távon, nyolc-tíz év alatt tudna valójában érdemleges dolgokat megvalósítani, de legalább négy évig kell kormányon maradni, mert ha nem, az katasztrófa lenne az ország és mindenki számára.

Mint ismert, az államfő tavaly április 29-én Székelyföld autonómiastatútumának tervezete kapcsán nyilvánult meg minősíthetetlen stílusban. Azt követően, hogy magyarul a „Jó napot kívánok, SZDP!” mondattal indított, az elnök kijelentette: „Hihetetlen, kedves románok, hogy mi zajlik Románia parlamentjében. Az SZDP segített az RMDSZ-nek, hogy átmenjen a képviselőházon egy olyan törvény, amely széles körű autonómiát biztosít Székelyföldnek. Hihetetlen, hova jutottunk ezzel a SZDP-vel. Hihetetlen, milyen egyezségekre kerül sor a parlamentben. Miközben jómagam, a kormány és a többi hatóság az emberek életéért küzdünk, azért harcolunk, hogy szabaduljunk meg ettől a járványtól, a nagy SZDP azért harcol a parlamenti titkos irodákban, hogy eladja Erdélyt a magyaroknak. Jó napot, Ciolacu! Vajon mit ígért nektek Orbán Viktor Budapestről e megállapodásért cserébe?”