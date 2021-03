A Nem az oltások ellen, hanem a döntési szabadság védelmében szlogennel meghirdetett akciót további négy egyesület támogatta, az eseményre való toborzás már napok óta zajlott a közösségi hálókon. A tiltakozók elégedetlenségüket fejezték ki a képviselőház asztalán levő törvénytervezetben foglaltakkal szemben, melyek szerint bírságokat rónának ki azokra a szülőkre, akik megtagadják, hogy gyerekeik megkapják a kötelező védőoltásokat. Emellett többen az ellen is tiltakoztak, hogy „oltási útlevelet” (igazolást) vezessenek be a koronavírus-járvány visszaszorítása érdekében. A tüntetők román nemzeti zászlókkal és oltásellenes jelszavakat hirdető táblákkal, molinókkal érkeztek a helyszínre. Java részük nem hordott védőmaszkot, és a távolságtartásra vonatkozó szabályokat sem tartották be a tiltakozás ideje alatt. A délután három órakor elkezdődött tüntetésen a Románok Egységéért Szövetség több tagja is jelen van, köztük Claudiu Târziu és George Simion társelnökök.

A fővárosi megmozdulással párhuzamosan tegnap délután több más településen – így Nagyszebenben és Nagyváradon – is hasonló tüntetéseket szerveztek.