A BBTE sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozata székhelyén tartott tájékoztatón Soós Anna rekorhelyettes, tanulmányi felelős elmondta, egyetemük ötvenezer főnyi hallgatói és tanári közösséget tud magáénak, huszonkét alap-, mesteri és doktori képzést működtetnek, a továbbképzés terén pedig bővíteni szeretnének. Kiemelte a már működő tanári továbbképző jelentőségét, amit idén didaktikai mesterképzővel egészítettek ki, melyet a hallgatók a választott alapszak mellett végezhetnek, s ezáltal kettős képzést kapnak. A sepsiszentgyörgyi és a Kovászna megyei önkormányzattal együttműködve ősztől egyetem utáni továbbképzést indítanának az informatika, a turisztika és a közigazgatás területén – mondta a rektorhelyettes.

A turisztikai és a közigazgatási továbbképző fontosságát hangsúlyozta Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke is, aki szerint a gyakorlati szakemberek, az említett ágazatokban sikeres vállalkozók bevonásával sok hasznos információval gazdagodhatnak a résztvevők. A tanácselnök elmondta, az egyetemmel történő együttműködés része, hogy a megyei önkormányzat a képzések finanszírozásában is részt vállal. Ugyanerről biztosította az egyetem képviselőit Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere is, aki elmondta: az idei költségvetésből egymillió lejt fordítanak arra, hogy emeljék a nyelvi tudását azoknak a magyaroknak, akik románul szeretnének jobban kommunikálni, illetve azoknak a román nemzetiségűeknek, akik magyarul szeretnének többet tudni. Ez a program ezer személyt érint, és egyenként ezerlejes támogatást jelent. A polgármester szerint manapság az idő fontos tényező az emberek életében, úgy véli, a rövid időtartamú, csupán néhány hetes, hónapos egyetemi szintű továbbképzők hatékonyan segíthetnek azoknak, akik váltani szeretnének. A városvezető bízik abban, hogy a BBTE és a Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi hallgatóinak száma tíz év alatt néhány százról néhány ezerre gyarapodik, és a fiatal családok jövőt tudnak tervezni, két-három gyermeket vállalni. Ez a megálmodott jövőkép – mondotta.

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem kiválósági minősítése nem csak érdem, de egyfajta kötelezettség is, az oktatás és kutatás mellett reagálni kell a helyi közösségek igényeire, és a sepsiszentgyörgyi, háromszéki együttműködés egy ilyen lépés az egyetem életében – összegezhető Markó Bálint rektorhelyettes kifejtése arról, hogy miért fontos számukra ez a stratégiai partnerség. Nem csak a helyi közösségek, de az egyetem is nyer ezáltal – mondotta. Lapunk kérdésére Markó elmondta, a BBTE sepsiszentgyörgyi tagozatának helyi tanárait is bevonják a továbbképzésbe, de mivel egyetemük hálózatként működik, a más városokban oktató tanáraik is mozgósíthatóak, ha az adott szakterület megkívánja.

A BBTE 1997-ben alakult sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozatán a hallgatók száma jelenleg alig haladja meg a 350-et, holott tíz évvel ezelőtt több mint kilencszázan tanultak az intézményben – tudtuk meg Cziprián-Kovács Loránd tagozati igazgatótól. A jövőre várható huszonötödik évforduló reményteljesebb lehet éppen annak köszönhetően, hogy az egyetem és a helyi, valamint a megyei önkormányzat újabb oktatási programokat hoz házhoz.