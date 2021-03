Hétfőtől szerdáig minden szakképző iskolában megtartják a Mesterségek Napjait, az évente megrendezett országos programba a háromszéki tanintézmények is bekapcsolódnak. A tevékenységek egy része nyitott a nyolcadikosok számára, akik a jelenlegi lehetőségek mellett megismerhetik a jövő tanévi szakmai kínálatot is, és részt vesznek azok a cégek is, amelyeknek a gyakorlati oktatásban van szerepük.