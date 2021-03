Ember és gomba

Összefoglaló mű első köteteként jelent meg a baróti Tortoma Kiadónál Zsigmond Győző Gombák a magyar néphagyományban című könyve, a kiadványt csütörtökön a Székely Nemzeti Múzeumban mutatták be.

Zsigmond Győző sokoldalú személyiség, és mert legújabb könyvében több tudományágat von össze, a szerzőt és kötetét néprajzos és biológus is méltatta. Kinda István elmondta: Zsigmond Győző a néprajz egy olyan peremterületét kutatja immár több évtizede, amely ugyan ma sem népszerű, de ő kitartóan folytatja az emberi közösségek és a gomba kapcsolatának minél többoldalú feltárását. Etnomikológiai kutatásainak eredményeit ez idáig több könyvben közölte, jelen kiadványa azonban több, mint a népi gombászat leírása: etnográfiai szakkönyv és gombahatározó, nyelvészeti tanulmány és receptes könyv, népi gyógyászati ízelítő és kiveszőben levő népi mesterség bemutatója. Puskás Attila kiemelte, a könyv fő rendeltetése: olvasóját hozzásegíteni, hogy emberi szemmel közelítsen a gombák világához. Hozzátette, Zsigmond Győző minden korábbi könyvének jó tulajdonsága jelentkezik ebben a kötetben: akár regényként is végigolvasható, és ami megmarad belőle a gombákról az olvasóban, szinte elég is azok ismeretéhez. Amihez nagymértékben hozzájárul a könyv grafikai kivitele, hiszen a fényképeken minden látható, ami fontos egy gomba felismeréséhez – mondta Puskás Attila.

Zsigmond Győző rövid vetített képes előadásban adott ízelítőt három évtizedes terepmunkájából, melynek során a Kárpát-medence minden részét „végiggombászta” – az idézőjel azért indokolt, mert nem csupán szedte a – legújabb kutatások szerint genetikailag inkább az állatvilághoz, mint a növényvilághoz közelebb álló – gombákat, hanem gyűjtötte is különféle regionális megnevezéseiket, étkezési és gyógyászati felhasználási módjukat, ráadásul a gombákról való beszélgetései nagyban hozzásegítették másik kutatási területének könnyebb megközelítéséhez: az interjúalanyok ugyanis nem könnyen nyílnak meg, ha a kutató a népi vallásosságról faggatja őket, de a gombákról bárki szívesen beszél, s onnan már egy másik témára áttérni nem nehéz.