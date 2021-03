Kettőből semmi

Az egy héttel korábban a Târgoviștét legyőző Kézdivásárhelyi SE kissé gyengén kezdett a Kolozsvári U ellen, ám miután Molnár József tanítványai belerázódtak a játékba, felvették a harcot a kincses városiakkal, sőt, bő öt percen át vezettek is. A második negyed már a pályaválasztó kolozsváriakról szólt, akik 14 pontos előnnyel vonultak szünetre (38–24). A térfélcsere után jobban kosárlabdáztak a mieink, s sikerült is felzárkózniuk 7 pontra (47–40). Kiegyenlített küzdelmet hozott az utolsó negyed, s miután feljavult az U-sok játéka, 72–59 (16–13, 22–11, 9–16, 25–19) arányban nyerték meg a találkozót. A céhes városiak legjobbja a 22 pontig jutó Chelsea Mitchell volt. A pontszerzők: Campbell 23, Stoica 7/3, Uiuiu 18/9, Chiș 5, Timbilla 19, illetve Debreczi 7/3, Czimbalmos 2, Wilson 13/6, Biszak 7/3, Mitchell 22/3, Lénárt P. 8.

Szombat után vasárnap sem termett babér a KSE-nek, amely ezúttal az Aradi FCC ellen vette fel a kesztyűt. A kézdivásárhelyiek nyolc ponttal veszítették el az első negyedet, majd a másodikban megdolgoztatták a Maros-partiakat, akik még így is növelni tudták az előnyüket (34–45). A térfélcsere után egyre jobban kijött a két csapat közti tudásbeli különbség, az aradiak pedig az első kettő után a következő két negyedet is behúzták, és ezzel 63–92 (14–22, 20–23, 12–20, 17–27) arányban nyerték meg a találkozót. A két-fehérektől ezúttal a 23 pontot jegyző Taneira Wilson jeleskedett. A pontszerzők: Debreczi 14/9, Czimbalmos 6/3, Wilson 23/3, Domokos 2, Mitchell 16, Bara-Német 2, illetve Poole 10/6, Akathiotou 2, Nagy 6, Karakašević 6, Fodor 15/9, Armanu 19/6, Ardelean 7/3, Lou Beadle 21, Hadžović 6.

A szegény embert az ág is húzza, hiszen a KSE friss igazolása, az amerikai Apolonia Thomas koronavírus-fertőzés miatt nem játszhatott Sepsiszentgyörgyön, Lénárt Paula – a csapat egyik meghatározó kosárlabdázója – vasárnap elutazott Olaszországba, ahol a következő időszakban a nyelvtanulás mellett önkénteskedni fog, míg Molnár József az Arad elleni meccs után felállt a kék-fehérek kispadjáról, és a továbbiakban Új-Zélandon, családjához közelebb vállal munkát.

Egy szorosabb, egy simább siker

Bár az eredmény nem tükrözi, de az Aradi FCC szombaton kissé megizzasztotta a házigazda Sepsi-SIC csapatát, amely miután megnyerte az első negyedet, a másodikban átengedte a kezdeményezést a határ mentieknek. Bogdan Bulj tanítványai a 18. percben kiegyenlítettek 31-re, majd felváltva vezettek a csapatok, de végül Annemarie Gödri-Părău duplájának köszönhetően előnyben vonultak szünetre a zöld-fehérek (33–34). A harmadik játékrésztől teljesen más arcát mutatta a SIC, amely állva hagyta ellenfelét, és végül 61–78-ra (12–23, 23–13, 13–23, 13–19) nyerte meg a két csapat közötti 31. találkozót. A megyeszékhelyiek legjobbja a 22 pontot és 9 lepattanót szerző Rebekah Gardner volt. A szentgyörgyi csapatból ezen a meccsen is hiányzott a sérült Marie Růžičková, ám annak ellenére, hogy ott volt a kispadon, Rebecca Tobin sem kapott játéklehetőséget, mivel ő is kisebb sérüléssel bajlódik. A pontszerzők: Poole 17/9, Akathiotou 12/6, Karakašević 5, Fodor 3/3, Ardelean 3/3, Beadle 7, Hadžović 14, illetve Pašić 17/9, Ghizilă 6/6, Orbán 10, Cătinean 2, Mandache 10, Gödri-Părău 11/3, Gardner 22.

Zoran Mikes tanítványai vasárnap már semmit sem bíztak a véletlenre, s egy 19–0-s sorozattal indították a Kolozsvári U elleni meccset, amelyet már az első negyed után eldöntöttek (33–10). Innen már csak egy csapat létezett a pályán, a zöld-fehérek támadásról támadásra növelték előnyüket, a vendégek viszont futottak az eredmény után (56–23). A térfélcsere után is lányaink irányították a küzdelmet, amelynek olykor edzőmérkőzés-hangulata volt. Az utolsó negyedre sem változott a játék képe, a Sepsi-SIC végül 55 pontos különbséggel, 96–41-re (33–10, 23–13, 18–13, 22–5) diadalmaskodott. A mérkőzés legeredményesebbjét a hazai gárda adta Gardner személyében, aki ezúttal 24 pontig jutott. Pontszerzők: Pašić 11/3, Orbán 20, Mandache 6, Gödri-Părău 7/3, Gardner 24, Ghizilă 9, Pavlopoulou 9/3 Kelemen 10/6, illetve Campbell 15, Uiuiu 10/6, Chiș 3, Timbilla 10, Popovici 3.