Liu Shaoang pályafutása első világbajnoki címét szerezte, korábban olimpiát és Európa-bajnokságot már nyert. Legjobb idejének köszönhetően a legkedvezőbb, egyes pályáról rajtolhatott. Az első kanyarra ennek megfelelően elsőként fordult rá, ráadásul némi előnyt is kidolgozott magának. Az üldözőbolyt az orosz Szemjon Jelisztratov vezette, a hajrára fel is ért a magyar versenyzőre, de előzési kísérletet már nem tudott indítani, így a magyar klasszis rajt-cél győzelmet aratott Jelisztratov és az olasz Pietro Sighel előtt.

Liu Shaolin Sándor pályafutása második világbajnoki címét szerezte: 2016-ban 500 méteren diadalmaskodott. A döntő első köreiben Liu Shaolin vezetett testvére előtt, de aztán az orosz Szemjon Jelisztratov és a francia Sebastien Lepape is közéjük ékelődött. Liu Shaoang fél távnál ritmust váltott, a negyedik pozícióból az élre tört, innentől pedig semmi sem veszélyeztette a kettős magyar diadalt. A hajrában Liu Shaolin megelőzte fivérét, de a célba érve ugyanúgy ökölbe szorított kézzel és ordítva ünnepeltek együtt.

A 3000 méteres szuperdöntő úgy indult, hogy hárman kilőttek a rajtnál, így Liu Shaolin mellett a holland Itzhak de Laat és a francia Sebastien Lepape is körelőnybe került, sőt, utóbbi még tovább ment, így másodszor is utolérte a főmezőnyt. Ezzel egyben az is eldőlt, hogy magyar aranyérmes lesz összetettben. Liu Shaolin egy körrel a vége előtt teljesen kiengedett, emiatt de Laat mögött harmadikként ért célba, pedig a futamon belüli második hellyel övé lett volna az összetett világbajnoki cím.

Eredmények: * férfi 500 m: 1. Liu Shaoang 40.524 mp, 2. Szemjon Jelisztratov (Oroszország) 40.603, 3. Pietro Sighel (Olaszország) 40.673 * férfi 1000 m: 1. Liu Shaolin Sándor 1:25.901 perc, 2. Liu Shaoang 1:26.000, 3. Pietro Sighel 1:26.083 * 3000 méteres szuperdöntő: 1. Sebastian Lepape (francia) 4:47.602, 2. Itzhak De Laat (holland) 4:55.162, 3. Liu Shaolin Sándor 4:58.602... 6. Liu Shaoang 5:03.531 * férfi összetett: 1. Liu Shao­ang 60 pont, 2. Liu Shaolin Sándor 55, 3. Szemjon Jelisztratov 44 * férfi 5000 méteres váltó: 1. Hollandia 6:46.161 perc, 2. Magyarország (Liu Shao­lin Sándor, Liu Shaoang, Krueger John-Henry, Burján Csaba, Varnyú Alex) 6:55.809, 3. Olaszország 6:56.554.