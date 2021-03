Kiváló védekezéssel és kapusteljesítménnyel kezdett a Győr, amely négy találattal ellépett, és nyolc perc után kapott először gólt. A Bietigheim időkérése után sem változott a játék képe, a győri csapat a 17. percben már tíz találattal vezetett. Ezután támadásban valamivel hatékonyabbá vált a német együttes, ennek ellenére a Győr – Stine Oftedal irányításával – megőrizte a tízgólos különbséget a szünetig (8–18).

Az elsőhöz hasonlóan kezdődött a második félidő is, az ETO három gólt szerzett, ellenfele öt perc után lőtte az elsőt. A vártnál is fölényesebb vezetés tudatában becsúszott néhány hiba a vendégek játékába, ezt a Bietigheim egy jobb sorozattal kihasználta, de a házigazdáknak ez volt az utolsó fellángolásuk a meccsen. Az utolsó tíz percen belül a továbbra is rendkívül gyorsan, hatékonyan kézilabdázó címvédő már 15 góllal jobban állt, és a hajrában még ezt is tudta növelni.

Podgoricában mindkét csapat több hibával kezdett, az első hét percben csupán két gól született, de ehhez a remek kapusteljesítmények is hozzájárultak. A folytatásban is kevés volt a találat, Elek Gábor vezetőedző a 19. percben kért időt. A visszarendeződés és a védekezés a 24. percig mindkét oldalon jól működött, a hátralévő időben viszont a Buducnost kiváló sorozatot produkált, és a szünetben négy góllal vezetett (11–7).

A második félidő elején tartotta a különbséget a házigazda, utána viszont Bíró Blanka védéseire alapozva az FTC egy hatgólos sorozattal fordított (14–16). A montenegrói csapat erre egy nagyszerű szériával válaszolt, és a hajrában is pontosabb volt, így háromgólos előnnyel várhatja a visszavágót.