Radu Jude román filmrendező a 2015-ös Ezüstmedvéje után most egy Aranymedvével térhet haza, ugyanakkor mindkét magyar versenyfilm bekerült a díjazottak közé a 71. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon (Berlinale).

Radu Jude, aki 2020-ban versenyen kívül mutatott be filmet a Berlinalén, most a Babardeală cu bucluc sau porno balamuc (Zűrös kettyintés, avagy pornó a diliházban) című játékfilmjével vett részt a versenyben és nyerte el a fődíjat a zsűritől, amelynek Enyedi Ildikó és Adina Pintilie is tagja volt Mohammed Raszulof, Gianfranco Rosi, Nadav Lapid és Jasmila Žbanić mellett. Az Aranymedve-díjas rendezők 15 alkotás közül választották ki a legjobbakat.

A Vázlat egy népszerű filmhez alcímet viselő alkotás az egyén és a társadalom közötti viszonyt kutatja, kiindulópontja pedig egy általános iskolai tanár életének megváltozása, miután egy amatőr pornófilmet tölt fel egy erre szakosodott oldalra. A Revizor kritikai portál szerint: „Tabudöntögető, frivol, megrázó és vicces – a szemtelenül kreatív Radu Jude sebészi pontossággal boncolja társadalmunkat, miközben mellesleg megújítja a filmművészetet.”



Két Ezüstmedve a magyaroknak

Mindkét magyar versenyfilm bekerült a díjazottak közé: Nagy Dénes a legjobb rendezésért járó Ezüstmedvét kapta meg Természetes fény című bemutatkozó alkotásáért, Kiz­linger Lilla pedig a legjobb mellékszereplőnek járó Ezüstmedve-díjat nyerte el Fliegauf Bence Rengeteg – Mindenhol látlak című filmjében nyújtott alakításáért.

Nagy Dénes az első magyar első filmes, aki elnyerte ezt a díjat a Berlinale történetében. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült Természetes fény a második világháborúban, a Szovjetunió magyarok megszállta vidékein játszódik egy kiismerhetetlen, mocsaras erdőségben. A keleti fronton harcoló alakulatok mellett csaknem százezer magyar katona teljesített szolgálatot a front mögötti területeken. Semetka István – egyszerű magyar földműves – szakaszvezetőként teljesít szolgálatot az egyik gyalogos honvédalakulatnál, amely a vidéket járva eldugott orosz falvakban illegális partizáncsoportok után kutat. A történet a katonák mindennapjait mutatja be Semetka szemszögén keresztül, aki parancsnokának váratlan halála miatt súlyos terhet kap a vállára.

Az idei Berlinalén csupán két színészi díjat ítéltek oda: a legjobb fő- és a legjobb mellékszereplőnek. Ezek közül az egyiket Fliegauf Bence Rengeteg – Mindenhol látlak című filmjének egyik mellékszerelője, Kizlinger Lilla kapta meg. Fliegauf Bence legújabb szerzői filmje – az első részhez hasonlóan – hétköznapi életünk, párkapcsolataink lázálomszerű útvesztőjébe kalauzol, ahol a szereplők életük talán legnagyobb titkát próbálják felfejteni: a másik embert. A hat kis történetben láthatatlan fonál köti össze az azokban szereplő embereket.