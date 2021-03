Dán Filmnapok a Művész moziban

A vetítéssorozat ötlete annak ürügyén született, hogy március 5-től lehet látni a romániai mozikban is a dán filmművészet fenegyerekének, a Dogma irányzat úttörőjének, Thomas Vinterberg rendezőnek Még egy kört mindenkinek című legújabb filmjét. A rendező korábbi alkotásaihoz (Születésnap, A vadászat) hasonlóan a film témája most is provokatív, a szati­rikus hangvételű alkotásban négy középiskolai tanár kísérletét láthatjuk az alkoholos állapotban való tanítás hatásfokáról és körülményeiről. A film főszereplője Mads Mikkelsen, az egyik legnépszerűbb dán színész (A vadászat, Zöld hentesek), akinek a sokoldalú, kifinomult színészi játékát a filmnapokon szintén látható Egy veszedelmes viszony című történelmi drámában is megcsodálhatjuk. Ebben a filmben láthatjuk Trine Dyrholmot is, a dán sztárszínésznőt (Egy jobb világ, Csak a szerelem számít), aki a Szívek királynője című drámai alkotásban gyermekek és fiatal felnőttek ügyvédnőjeként csábítja el a kamaszkorú mostohafiát.

A szintén Thomas Vinterberg által rendezett A kommuna című, a hetvenes években népszerű közösségi életformát megidéző filmben viszont Dyr­holmot cseréli le a férje – Ul­rich Thomsen, egy másik nagy dán színészegyéniség (Születésnap, Ádám almái) – egy nála sokkal fiatalabb nőre. Thomsen színészi játékát méltányolhatjuk még a Második esély című drámában is Nikolaj Coster-Waldau (Lopott Rembrandt, Dominó) és Thomas Bo Larsen (Születésnap, A vadászat) társaságában.

A bűnös című film egy nagyon izgalmas thriller, amelyben mindvégig csak egy rendőrt – Jakob Cedergren alakításában – látunk telefonálni éjszaka egy diszpécserközpontban, a cselekmény viszont a nézők képzeletvilágában elevenedhet meg.

A Dán Filmnapok programja és információk a filmekről megtalálhatók a mozi honlapján: www.arta.cityplex.ro. Helyeket is itt lehet foglalni, vagy a 0787 526 102-es telefonszámon a mozi pénztárának nyitvatartási idejében.