Prioritás az országos helyreállítási terv

A koalíciót alkotó pártok felvázolták álláspontjukat, és rövidesen végső formába hozzák a tervezetet, amelyet az államfőnek is bemutatnak, majd továbbküldenek az Európai Bizottságnak. Két-három intézkedés kapcsán nem jutottak még konszenzusra, ezekről további tárgyalásokra van szükség – ismertette a helyzetet Orban. Azt is elmondta: az általa vezetett Nemzeti Liberális Párt számára prioritást képez, hogy a PNRR terve mielőbb az Európai Bizottság elé kerüljön, mert ettől függnek a nagy beruházási projektek olyan életbevágó területeken, mint a szállítás, az oktatás és az egészségügy. Ugyanakkor a tervben bizonyos civil szervezetek finanszírozása is szerepel.