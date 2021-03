Múltunk nyomában Lemhényben

A kosárkötés kulisszatitkait Lukács Vince mutatta be az érdeklődőknek. Február 7-én a résztvevők bepillantást nyerhettek a szőnyegszövés rejtelmeibe. Illyés Etelka, Hosszú Izabella és Lukács Matild vállalta a tanítást.

A LISZ és a Magyar Ifjak Kézdiszékért (MIK) nemrég egy újabb közös projektbe fogott Múltunk nyomában címmel, melyben lemhényi idős személyekkel készítenek riportfilmeket, az első rész ezen a héten tekinthető meg a LISZ Facebook-oldalán.

„Az Erdővidék 100 arca című riportsorozat adta az ötletet a lemhényi fiataloknak. Rájöttünk, hogy Lemhényben is van még néhány olyan idős személy, akivel érdemes lenne beszélgetni a múltról, ezáltal gazdagítva közösségünk történelmét. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy megosztják velünk életük fájdalmas, küzdelmekkel teli mozzanatait vagy épp az öröm pillanatait. Elmesélik, a sok baj közepette hogyan tudtak együtt maradni, segíteni egymásnak, hogyan tudtak a pénztelenségben is haladni. Szerintem az ilyen történetek által ráeszmélhet a fiatalság, hogy akkor sokkal nehezebb volt a megélhetés, mégsem választották elődjeink az elvándorlást” – mondotta Erős Rudolf, a MIK elnöke. Azt is megtudtuk tőle, hogy eddig mintegy húsz kisriport készült el, és a LISZ tervei szerint minden lemhényi idős emberrel elbeszélgetnek, folyamatosan keresik azokat, akik hajlandóak életútjukról mesélni.