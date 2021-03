Ferenc pápa iraki látogatása ráirányította a világ figyelmét az ott élő keresztények helyzetére és a magyar Hungary Helps Programra is, amely így példaként szolgálhat más humanitárius programoknak és kormányoknak is – nyilatkozta Azbej Tristan, a magyar Miniszterelnökség üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Program megvalósításáért felelős államtitkára.

Azbej Tristan közölte, tegnap zárult iraki útjának három célja volt. Az első, hogy munkatársaival együtt részese lehessen Ferenc pápa történelmi jelentőségű látogatásának. Mint mondta, az egyházfő iraki útja a reményt vitte el az iraki keresztényeknek, mert ráirányította a világ figyelmét az ő helyzetükre, és ezzel együtt ráirányította a világ figyelmét a segítségnyújtás magyar modelljére is.

Az államtitkár látogatásának másik célja az volt, hogy meglátogassa jelenleg futó programjaik helyszíneit és felmérje a humanitárius helyzetet. A Hungary Helps Program alapelve, hogy nem Budapestről próbálják kitalálni, hogy mire volna szükség, hanem vállalkoznak a néha nem kis kockázattal járó helyszíni látogatásokra, tette hozzá. Elmondta: felkeresték a Ninivei-fennsíkon magyar támogatással újjáépített Tell-Aszkuf települést és több, szintén a Hungary Helps Program keretében épített iskolát. Azbej Tristan kiemelte: a dzsihadisták által elüldözött lakosság házai, iskolái, templomai újra állnak, de az emberek visszatérését és hosszú távú megmaradását csak a megélhetésüket biztosító agrárium újraindítása garantálná. Következő lépésben tehát ebben kell nekik segíteni – mondta.

Az államtitkár beszámolt arról is, hogy felkeresett menekülttáborokat, ahol európai ember számára elképzelhetetlen nyomorban élnek az emberek. Ha meg akarjuk óvni ezeket a közösségeket és meg akarjuk előzni a migrációt, akkor amíg az újjáépítés megtörténik, időt kell nyernünk azzal, hogy a menekülttáborokban szenvedő emberek életét jobbá tesszük. A Hungary Helps Program alapelve, hogy a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, nem a bajt idehozni – fogalmazott. Megjegyezte, egy jazidi menekülttáborban ezért már létre is hoztak egy pékséget és egy szakképző központot.

A program célja továbbá a nagyvárosokba menekült, évek óta ott élő keresztény közösségek támogatása, például keresztény iskolák működtetésével. Ezek az intézmények ugyanis nemcsak a keresztényeket segítik, hanem hozzájárulnak a vallási közösségek békés együttéléséhez is. Példaként említette azt a Hungary Helps támogatásával Erbílben működő katolikus iskolát, amelyben belső menekült, szíriai menekült keresztény, muszlim és jazidi családok taníttathatják gyermekeiket. Itt tehát nemcsak oktatják a súlyosan traumatizált gyermekeket, hanem a különböző vallási csoportok békés együttélését is szolgálják – mondta, hozzátéve, az ilyen típusú programokat szeretnék folytatni a jövőben is.

Azbej Tristan látogatásának harmadik célja, hogy ápolja a kapcsolatot a keresztény közösségeket belső menekültként befogadó Kurdisztáni Autonóm Régió kormányával. Elmondta, iraki útjának zárónapján találkozott Necsirván Barzánival, a Kurdisztáni Autonóm Régió elnökével és Maszrúr Barzáni miniszterelnökkel is.