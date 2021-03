A fejlesztési tervek közül az egyik legfontosabb 12 kilométernyi, eddig még nem aszfaltozott, illetve olyan utca korszerűsítését célozza, ahol az ivóvíz- és szennyhálózatot már korábban kiépítették. Ráduly István polgármester lapunk érdeklődésére elmondta, ismeretei szerint a beruházási alap vonatkozó alprogramjára mintegy kétezer pályázat érkezett be, többek közt ezért is döntöttek úgy, hogy amennyiben szükséges lesz, ezzel a tervvel az önkormányzat uniós források lehívásával is próbálkozik. A községvezető a munkálatok értékét több mint egymillió euróra becsüli.

A Székely István Férfidalárdának és a helyi ifjúsági egyesületnek is székhelyet biztosítana az az új kulturális központ, melyet Szentivánlaborfalván tervez megépíteni az önkormányzat. Ráduly István szerint a játszótér és a sportpálya mögött van hely a létesítménynek, melyben előadótermet, könyvtárat, vendégszobákat is létrehoznak majd.

Lisznyópatakon is többrendeltetésű épületet terveznek az egykori iskola és kultúrotthon közös épületének átalakítása révén. Az elképzelés az, hogy a már meglévő ingatlan felületét 40 százalékkal bővítik, így megfelelő lesz iskolai tábor és konferenciaterem kialakítására – vázolta Ráduly István, aki megjegyezte: a testvértelepülések gyermekcsoportjai mellett másokat is fogadhatnak majd, így jövedelmet is generálhat az új létesítmény.

A községháza alagsorának a felújítását uniós forrásokból 2015-ben fejezték be, azóta számos rendezvénynek adott helyet, így most az épület további részének a korszerűsítését kívánják megvalósítani: egyebek mellett új födémmel látnák el, a tetőtérben pedig újabb irodákat alakítanának ki. Ráduly István megjegyezte, az erre vonatkozó projektjük esélyes a finanszírozásra, becslései szerint a munkálatok értéke körülbelül 300 ezer euró lenne áfa nélkül.

Fentiek mellett másik két terv is elkészült, ezek az ivóvíz- és szennyvízhálózat kiépítését, bővítését célozzák a nagyközségben. Az önkormányzat uniós kiírásokra pályázva biztosítaná az ehhez szükséges anyagiakat.