Nehezen mozdul a sepsiszentgyörgyi Farm utca korszerűsítése: habár az önkormányzat az elmúlt években többször is tervbe vette a felújítását, ez mindig elmaradt, és most is csak jövőre ígérik a munkálatok megkezdését. Tóth-Birtan Csaba alpolgármester szerint azonban idén végre valóban egyenesbe kerülnek.