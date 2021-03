Meghosszabbították a veszélyhelyzetet, este tíztől kijárási tilalom /FRISSÍTVE: A kormány jóváhagyta a vészhelyzeti bizottság döntését/

Emellett a CNSU javaslatára a sípályák melletti szállodák csak a kapacitásuk 70 százalékáig fogadhatnak vendégeket. Az intézkedés a következő településekre érvényes: Tusnádfürdő, Borszék, Homoródfürdő, Hargitafürdő (Hargita megye); Brassópojána, Predeál és Törcsvár (Brassó megye); Szováta (Maros megye); Azuga, Buşteni és Sinaia (Prahova megye); Borsabánya és Kapnikbánya (Máramaros megye); Vatra Dornei (Suceava megye); Voineasa (Vâlcea megye); Borló és környéke, Sebestorony község (Krassó-Szörény megye); Lepus (Fehér megye); Durău (Neamţ megye); Novaci-Rânca (Gorj megye); Păltiniş (Szeben megye); Biharfüred (Bihar megye); Strázsa üdülőtelep (Hunyad megye).

A CNSU határozata szerint minden korábbi megszorítás érvényben marad: közterületen – zárt térben és a szabadban is – mindenütt kötelező védőmaszkot viselni, tilos magánünnepségeket, társas összejöveteleket tartani, hat embernél több nem gyülekezhet az utcán, és az üzleteknek legkésőbb 21 órakor be kell zárniuk. Korábban felmerült az is, hogy a bevásárlóközpontok hétvégénként ne nyithassanak ki, de ezt a javaslatot a kormányfő – aki a CNSU vezetője is egyben – elvetette. Florin Cîţu kijelentette, nem tartja indokoltnak ezt a szigorítást, mert jól halad az országban az oltási kampány.

A hatóságok szerint azért van szükség további korlátozásokra, mert az országban folyamatosan gyorsul a koronavírus-fertőzések üteme. Egyes szakemberek a korábbinál fertőzőbb új vírusmutációk közösségi terjedésének tulajdonítják azt, hogy ismét erőre kapott a járvány, szerintük a brit vírusvariáns már az egész országban elterjedt, és meghatározóvá vált egyes nagyvárosokban. Múlt héten a dél-afrikai, hétfőn pedig a brazil vírusmutáció is megjelent Romániában.