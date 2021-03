A Csíkszeredai Sportklub sikerével zárult a jégkorong Erste Liga székelyföldi negyeddöntője. A csíki csapat kedden hazai jégen 5–1 arányban győzött a Gyergyói Hoki Klub ellen, ezzel 4–1-re nyerte a negyeddöntőt, s így elsőként jutott be a legjobb négy közé.

A párharc ötödik mérkőzésén a gyergyói csapat hamar vezetést szerzett, de még az első harmadban tíz perc alatt háromszor is eredményesek voltak a házigazdák, akik a meccs derekán növelték a különbséget, és már nem engedték ki kezükből a továbbjutást.

A társbajnok FTC-Telekom a hajrában ütött gólokkal 4–2 arányban legyőzte az MAC HKB Újbuda csapatát, így összesítésben is megnyerte negyeddöntős párharcát a jégkorong Erste Ligában. Terbócs István góljával vezetett a MAC, ám még az első harmadban egyenlített a tüskecsarnokbeli rivális, amely fordítani is tudott, viszont Terbócs is duplázott. A hajrában egy kapu elé visszatett korongot Tóth Gergely váltott gólra. Időkérés után lehozta kapusát a MAC, Hodgman pedig mesterhármassal zárta le a párharcot.

A Vasas kedden 5–1-re dia­dalmaskodott az alapszakasz­első Brassó otthonában, ezzel pedig 3–2-re szépített. A playoffhelyét csak az utolsó héten bebiztosító Vasas a legutóbbi, budapesti összecsapást megnyerte, így életben tartotta reményeit, most pedig két harmad után minimális hátrányban volt. A záró játékrész elején Páterka Bence, majd Seregély Máté is betalált, így sikerült fordítani. Sőt, az 54. percben Páterka megint gólt lőtt, a vége pedig 5–1 lett, így a párharc ma a káposztásmegyeri Jégcentrumban folytatódik.

A negyedik párharcban a DEAC hosszabbítás után 4–3-ra diadalmaskodott a vendég Újpest felett, így összesítésben meg­nyerte negyeddöntős párharcát. Az elődöntők egy hét múlva kezdődnek. Az biztos, hogy a DEAC csapatára erdélyi túra vár, mert vagy a Brassóval, vagy pedig a Csíkszeredával találkozik a következő körben.