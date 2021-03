A kedd este a viadal közösségi oldalán közzétett útvonal-bemutató kisfilm alapján a megmérettetés a Balaton körül kezdődik: a Siófok–Kaposvár nyitószakaszt a Balatonfüred–Nagykanizsa etap követi, hogy aztán a harmadik versenynap veszprémi rajtja után a „magyar tenger” térségét elhagyva Tatán érjen célba a mezőny. A királyetap a Balassagyarmat–Gyöngyös–Kékestető táv lesz: a 984 méteres tengerszint feletti magasságon záruló szakaszon több mint 300 méternyi szintemelkedést kell leküzdeniük a kerékpárosoknak. A záróetapra négy év után ismét a fővárosba érkezik a Tour de Hongrie: 12 kört kell teljesíteniük a bringásoknak a Városliget és a Puskás Aréna körül futó körpályán. Szilasi László versenyigazgató elmondta: World Tour- és prokontinentális csapatból is versenycsúcsot jelentő számú nevezés érkezett, és tervezik a mezőny létszámának növelését is a tavalyi 20 induló együtteshez képest. Eddig 12 csapat nevezését jelentették be, az indulást tervezők közül a Jumbo-Visma – kilenc hónapos eltiltásból visszatérő – sprintere, a holland Dylan Groenewegen emelkedik ki, aki akár négy szakaszon is megmutathatja képességeit.

A 42. Tour de Hongrie útvonala: * 1. szakasz, május 12., szerda: Siófok–Kaposvár, 173 km * 2. szakasz, május 13., csütörtök: Balatonfüred–Nagykanizsa, 183 km * 3. szakasz, május 14., péntek: Veszprém–Tata, 142 km * 4. szakasz, május 15., szombat: Balassagyarmat–Gyöngyös–Kékestető, 204 km – hegyi befutó * 5. szakasz, május 16., vasárnap: Budapest–Budapest, 92 km.