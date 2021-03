Megtanítanák magyarul a kereskedőket

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 2019-ben indított Kétnyelvűséget a kereskedelemben! elnevezésű mozgalma az elmúlt két év alatt is bebizonyította: van értelme felhívni a székelyföldi vállalkozások figyelmét arra, hogy a vásárlók a pénzükért cserébe joggal várják el, hogy a kereskedők a román nyelv mellett magyarul is kommunikáljanak velük – áll az EMNT tegnapi sajtóközleményében.

Mint kifejtik, számos esetben értek el sikereket, megkeresésük nyomán több erdélyi településen „tanult meg” magyarul a Penny üzletlánc, több helyszínen a Profi boltjai is kétnyelvűségre váltottak, de számtalan kisvállalkozó is felismerte, hogy a magyar emberek jobb kedvvel térnek be boltjaikba, ha ott anyanyelvükön tájékoztatják őket. „Célunk egyértelmű: kétnyelvű feliratokat, címkéket, hirdetéseket várunk el a helyi, regionális és a multinacionális cégek esetében egyaránt. Jelmondatunk: A pénzemért magyarul!” – fogalmaz a közleményben Szilágyi Réka programfelelős, majd kifejti, hogy eddig leginkább az EMNT munkatársai vették ki részüket a kezdeményezésből, de ezután bárki számára lehetőséget kínálnak, hogy csatlakozzon a munkájukhoz.

A mozgalom legfőbb „fegyvere” a nyilvánosság – hangsúlyozza –, ezért a többnyelvűséget hirdető vagy azt számonkérő kérvényeiket és az elért sikereket közzéteszik Facebook-oldalukon (www.facebook.com/ketnyelvusegetakereskedelemben), ahol jó és rossz példákat egyaránt gyűjtenek. „Azt tapasztaljuk, hogy egyetlen kereskedő sem örül annak, ha elrettentő példaként hivatkozunk rá, de mindenki elégedetten nyugtázza, ha megvalósul a vágyott többnyelvűség” – teszi hozzá.

Akik szeretnének csatlakozni ehhez a munkához, bekapcsolódhatnak a nevezett Facebook-oldal bővítésébe a következő felhívás alapján: „Vásárlásaid és barangolásaid során járj nyitott szemmel. Ha jó vagy rossz példát látsz a kétnyelvűségre (valakik példásan, minden felületükön több nyelven is kommunikálnak vagy épp egy magyar többségű településen nem hajlandóak magyar feliratokat biztosítani), készíts jó minőségű képeket az üzletről vagy a termékekről, azokat küldd el nekünk üzenetben a Facebook-oldalunkon keresztül vagy e-mailen a ketnyelvuseg@emnt.org címre. Rövid üzenetben írd meg azt is, hol és mikor fotóztad a képeket, illetve mi az üzlet/vállalkozás/a terméket gyártó neve. Kérjük jelezd azt is, hogy szeretnéd-e, hogy megjelöljünk posztunkban, vagy inkább névtelen maradnál. Csatlakozz hozzánk, és tanítsuk meg közösen magyarul a kereskedőket!”