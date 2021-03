Florina Ionescu kórházmenedzser elmondása szerint az esetet kivizsgálták, és több szankciót is foganatosítottak. Egy másik haláleset is büntetőeljáráshoz vezetett, miután az elhunyt unokahúga megerősítette, hogy kenőpénzt adott annak érdekében, hogy rokona kapjon helyet az intenzív osztályon. Továbbá, akárcsak a szebeni kórház esetében, Aradon is felmerült, hogy túlzott és indokolatlan szedálást alkalmaznak a pácienseken. Az egyik elhunyt lánya szerint ez a kegyetlen bánásmód okozta anyja halálát. A gondatlansági vádakat a Román Orvosi Kamara és a közegészségügyi igazgatóság is vizsgálja, két esetben a rendőrség is nyomoz. (Főtér)

REPÜLŐTÉR GYERGYÓBAN. Gyergyóremetén még idén le- és felszállhatnak akár kisebb utasszállító repülőgépek, a település határában ugyanis csaknem egészen elkészült egy repülőtér. Az 1100 méter hosszú kifutópályának már csak a betonrétege és az aszfaltozása van hátra, a földmunka, a vízelvezetés és az alapozás elkészült. A reptér négy hónap múlva készen áll a gépek fogadására. A kis repteret építő Bayer Construct nevű cég vezetője Balázs Attila, aki amellett, hogy Magyarország egyik legsikeresebb építkezési vállalkozója, a felújítás alatt álló Gyergyóremetei Tejporgyár és az ahhoz kapcsolódó egyéb vállalkozások tulajdonosa, valamint a Gyergyói Hoki Klub elnöke is egyben. Balázs szerint elsősorban vállalati repülésekre, a remetei vállalkozásaik működtetéséhez építették a repteret, de az akár ATR-42-es kis utasszállítók fogadására is alkalmas lesz. (Székelyhon)

BENEDEK ISTVÁNT IS ÁGYHOZ KÖTÖZTÉK. Benedek Imre marosvásárhelyi kardiológus orvosprofesszor a napokban arról beszélt a sajtónak, hogy a testvérét, Benedek István hematológus professzort, aki tavaly augusztusban a koronavírus-fertőzés szövődményeiben hunyt el, szintén ágyhoz kötötték a marosvásárhelyi kórház intenzív osztályán, és a birtokában van egy felvétel, amelyen látható, hogy fivére összefüggően beszél, és kéri a szabadon bocsájtását, de ez nem történt meg. Kijelentette, nem hozzák nyilvánosságra a filmet, mert a felkavaró lenne a család számára, de bűnügyi nyomozás folyik az ügyben, mert egy nagyon értékes embert veszített el az ország, aki még élhetett volna. (Antena3/stiripesurse.ro)