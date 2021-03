Jan Blatný és Irena Storová azzal, hogy elutasítják a Szputnyik V vakcina felhasználását, személyesen felelősek a COVID-19 betegségben Csehországban elhunytak haláláért – jelentette ki Zeman, aki azt szorgalmazza, hogy a koronavírus elleni csehországi oltási kampányban használják az orosz Szputnyik V és a kínai Sinopharm oltóanyagokat is. Az egészségügyi miniszter viszont azt az álláspontot képviseli, hogy az orosz és a kínai oltóanyagot csak azután használják, ha az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) is jóváhagyta azokat. Ezt az álláspontot fogalmazta meg egy hete közösen a cseh államfő, a kormányfő és a képviselőház elnöke is prágai találkozójukon.

Az államfő azonban most azt követeli, hogy az orosz és a kínai vakcinákat a SÚKL haladéktalanul, még az illetékes európai intézmények előtt hagyja jóvá.

Az államfő március 22-én találkozik Andrej Babiš kormányfővel, akinek javasolni fogja az egészségügyi miniszter menesztését. A SÚKL elnökének kiválasztása az egészségügyi miniszter jogkörébe tartozik. Zeman szerint Blatný miniszteri kinevezése hiba volt, mert szerinte nem kompetens személyiség, nem járványügyi szakember, és menedzseri tapasztalatai sincsenek. Az államfő leszögezte: amennyiben Babiš nem teljesíti kérését, az hatással lesz eddigi baráti kapcsolataikra.

Személyi változások a kormányban jelenleg nincsenek napirenden – reagált délután Andrej Babiš az államfő szavaira. Az elnök véleményét ismerem, számomra ez nem újdonság – jegyezte meg a kormányfő, aki az elnöki beszélgetést nem akarta kommentálni.

Zeman szerint a világban nagy az orosz vakcina iránti érdeklődés. „Számomra ebből az következik, hogyha ezekkel a vakcinákkal, akár az orosszal, akár a kínaival mi nem oltunk, akkor az általam megnevezett két személy felelős további lakosaink felesleges haláláért” – jelentette ki a köztársasági elnök.

Zeman bejelentette, hogy követelni fogja Tomás Petrícek szociáldemokrata külügyminiszter menesztését is. Az okokat azonban nem nevezte meg.

Jan Blatný és Tomás Petrícek egyaránt azzal reagáltak Zeman bejelentésére, hogy nem kívánják megváltoztatni eddigi véleményüket, és nem mondanak le.