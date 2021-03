Beiktattak még egy alprefektust

Az esemény ezúttal is nélkülözte a korábban megszokott ünnepélyességet, Lucian Bode belügyminiszter Bukarestből vezényelte le a világhálón keresztül közvetített körkapcsolásos eskütételt. Sepsiszentgyörgyön a prefektúra és megyei tanács közös gyűléstermében az egy hete beiktatott USR-s alprefektus, Dulányi-Balogh Szilárd és az intézmény munkatársai voltak jelen, még a kormánynak alárendelt hivatalok vezetői közül is kevesen tették tiszteletüket. Románia, a polgárok és a kormány iránti felelősséggel kell teljesíteniük a rájuk váró feladatot, őrködniük kell a törvény betartása fölött, a helyi hatóságok szövetségesévé kell válniuk – sorolta elvárásait a belügyminiszter, majd sorra szólították Bukarest, Vaslui, Tulcea megyéket, ez utóbbiban nemcsak a prefektus, de egy helyettese is letette az esküt. Utolsónak mondta el a hivatalos szöveget a Kovászna megyei liberális Cosmin Boricean, aki tulajdonképpen folytatja a munkát, hisz az Orban-kormány alatt is ő töltötte be az egyik alprefektusi tisztséget.

Az eskütétel után korábbi főnökének, eddigi és eljövendő munkatársainak köszönte meg az együttműködést és kijelentette, továbbra is elsősorban a polgárok igényeire igyekszik figyelni.