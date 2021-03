Sepsi Value Center: március 18-tól indulhat a vásárlás

A Prime Kapital tájékoztatása szerint a Dedeman barkácsáruházat is külön beruházásként magában foglaló központ területén hétszáz parkolóhely áll majd a vásárlók rendelkezésére. Az üzletek kínálatát úgy állították össze, hogy minden korosztály megtalálja azt, ami érdekelheti.

Amint arról korábban beszámoltunk, a Carrefour hipermarketen kívül – amely a legnagyobb kereskedelmi felületet foglalja el – több, ruházati cikket, lábbelit, sportfelszereléseket forgalmazó társaság is üzletet nyit a mallban, de elektronikai cikkeket árusító is lesz, illetve játékbolt, lakberendezési, valamint vegyes is. A különböző étkezdék, gyorséttermek, éttermek, kávézók az úgynevezett food courtban kapnak helyet. A beruházó közleménye szerint a „lakók” a következők: New Yorker, LC Waikiki, Sportissimo, Sport Vision, Sinsay, Orsay, CCC, DM, Noriel, Flanco, Pepco, Nobila Casa, Agroland, Dr.Max gyógyszertár, B&B Collection, Cador, KFC, Spartan, Mesopotamia, Big Mama, Bertis, Boutique 17, Arsis, Rufarie, Tabac Xpress, Money Gram, Play Again, BVB Casino, Cover Shop, Talma GSM, Café 42, Kappuccino, Fine Drink Shop, Kolumbán Optika, Hygea Farm, Aderix, Fashion, Prima Icecream, Asigurari Auto BSL, Hello Donuts. Amint a lajstrom is mutatja, a beköltözők közül viszonylag kevés a helyi vállalkozás.

A Prime Kapital illetékesei arról biztosítják a potenciális vásárlókat, hogy minden intézkedés megtörtént, történik a koronavírus-fertőzés terjedésének megelőzése érdekébe, szigorúan odafigyelnek a felületek fertőtlenítésére, illetve a légkondicionáló berendezések folyamatos üzemeltetésével frissítik a belterek levegőjét.

Tegnapi terepszemlénken kora délután a kivitelező munkásai a bevásárlóközpont elé tervezett körforgalom kialakításán, valamint a parkoló és a belső utak kialakításán dolgoztak, emellett felkerültek a főbb elérhető márkák nevei az épületek homlokzatára. A mall mögött elhelyezkedő Dedeman Áruház is nagyjából kész van, és amint azt korábban már jeleztük, ez szintén egy hét múlva nyitja meg kapuit.