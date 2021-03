Mély fájdalommal, de Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy

özv. ÁBRAHÁM ÁRONNÉ

BODOSI KLÁRA

életének 89. évében

méltósággal viselt betegség után visszaadta lelkét

Teremtőjének.

Részvétfogadás 2021.

március 12-én, pénteken

17–18 óráig az uzoni

ravatalozóháznál.

Örök nyugalomra helyezzük március 13-án, szombaton

15 órakor a középajtai

református temetőben.

Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

Gyászoló hozzátartozói

1800

Úgy akartam élni, a

betegséget legyőzni.

Búcsúztam volna tőletek,

de erőm nem engedett,

így búcsú nélkül szívetekben

tovább élhetek.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett férj, apa, nagyszülő, após, keresztszülő, testvér, sógor, rokon, jó barát, a

gyimesbükki születésű

TÖRÖK JÁNOS

életének 66., boldog

házasságának 44. évében 2021. március 11-én vissza­adta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunkat 2021. március 13-án, szombaton 15 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi szemerjai új temetőben

katolikus szertartás szerint.

Emléke szívünkben örökké élni fog.

A gyászoló család

4320975

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

GYŐRI KÁROLY

életének 87. évében hosszú betegség után elhunyt.

Életét a becsület, a munka

és a család iránti szeretet

jellemezte.

Temetése 2021. március

12-én, pénteken 13 órakor lesz a málnási református

temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4320952

Megtört szívvel tudatjuk, hogy a magyarhermányi

születésű kökösi

özv. NAGY IDA

(szül. PETŐ)

életének 74. évében rövid

betegség után elhunyt.

Temetése 2021. március 12-én 14 órakor lesz a kökösi

református ravatalozóháztól.

Emlékét örökre szívünkbe zárjuk.

A gyászoló család

4320956



Részvét

A sepsiszentgyörgyi AVIVA tornázók közössége megrendülten értesült KOVÁCS ESZTER elhunytáról. Őszinte részvétünk a gyászoló családnak, vigasztalást kívánunk. Nyugodj békében, drága Eszter, mosolyod őrizzük, Isten veled!

du.

Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki

Richter Irénkének férje elhunyta alkalmából.

Nyugodjék békében.

A sepsiszentgyörgyi

Zefír utcai 16/C tömbház

lakóközössége

1116380

Mély megrendüléssel értesültünk a kedves, mindig derűs KOVÁCS ESZTER haláláról. A gyászoló családnak vigasztalódást kívánunk. Nyugodj békében, drága ESZTER.

Az oszi néni és családja

1116382

A Váradi József Általános Iskola munkaközössége részvétét fejezi a gyászoló családnak BENKŐ GIZELLA, iskolánk kisegítő személyzetének tagja elhunyta alkalmából.

Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

1116383

Szívből jövő részvétemet fejezem ki a gyászoló családnak úgy magam, mint az egykori osztálytársai nevében

KOVÁCS (SZÁSZ) ESZTER

elhunyta alkalmából.

Kedves, mosolygós arca örökre megmarad emlékezetünkben. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Dóra tanító néni

4320971



Köszönet

Szívből köszönjük mindazoknak, akik drága szerettünk, BODOR ZSOLT temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak, a nehéz órákban mellettünk álltak és önzetlen segítséget nyújtottak.

A gyászoló család

4320973

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, SZÉP IMRE temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4320946

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik KOSZTARAB GYÖRGY temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

4320965



Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a kézdivásárhelyi RÁDULY

ERZSÉBETRE (szül. GÁBOR), aki ma három éve távozott szerettei köréből. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1357

Jó lenne újra beszélgetni veled, melléd ülni s fogni a kezed, elmesélni neked mindent, ami történt. Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz. Fájó szívvel emlékezünk a tizenegy éve elhunyt rétyi id. VARGA ATTILÁRA. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Bánatos özvegye, fia,

Kálmánka és leánya, Marika

1116379

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Fájó szívvel emlékezünk drága jó szüleimre, a barátosi KATÓ SÁNDORRA és

KATÓ MARGITRA,

valamint testvéremre,

ifj. KATÓ SÁNDORRA

haláluk évfordulóján. Nyugodjanak békében.

Éva és családja

20555

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek, / Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” Soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi KISGYÖRGY ILDIKÓRA (szül. KOVÁCS) halálának 6. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye és gyermekei

4577/b

Emlékszel, mikor fütyülve énekelt? Ragyogott a szeme, mikor ránk tekintett. Hogy várta a tavaszt. Sírt, mikor a Hargitai fecskemadár hosszú útra készült. Bárcsak Anna szeme is kék lenne. Homoródkarácsonyfalva a szíve csücske volt, Barabás Karcsival, Rebi nénivel együtt... elhangzik nap mint nap, 2007 óta. Szeretettel gondolunk rád, édesapánk, id. FODOR IMRE.

Gyermekei

1799

Elmentél, s veled együtt eltűnt a remény, de lelkünk egy darabja utadon elkísér. Veled vagyunk most is, te pedig velünk vagy, mert szeretetünk irántad oly végtelenül nagy. Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk. Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled, helyettünk angyalok simogassák fejed. Fájó szívvel emlékezünk a vargyasi DIMÉNY TÍMEÁRA halálának 1. évfordulóján. Emlékét szívünkben örökre megőrizzük. Nyugodj békében, drága gyermekünk.

Bánatos szülei

és testvére, Gyöngyike

20529

Csendben állok, emlékezem, nem halt ő meg, még mindig él nekem. Messze ment, hol el nem érhetem, élete úgy múlt el, mint egy pillanat, de emléke szívemben örökre megmarad.

BILIBÓK PÉTER ALPÁR

emlékére, akitől 12 éve vettünk végső búcsút.

Bánatos édesanyja

4320809

Kegyelettel emlékezünk a

tizenkét éve elhunyt

SINKA ENDRÉRE.

Emlékét szívünkben őrizzük.

Szerettei

4320914

Fájó szívvel emlékezünk

ifj. KESE VINCÉRE halálának első évfordulóján.

Szerettei

4320961

Szomorú szívvel emlékezünk a szotyori

id. SZABÓ ISTVÁNRA halálának második évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

4320966

Fájó szívvel emlékezünk a bodoki születésű

FERENCZ BORBÁLÁRA

halálának első évfordulóján. Áldott emléke szívünkben örökké élni fog.

Bánatos édesanyja,

testvérei és sógornője

4320915

Örök az arcod, nem száll el szavad, minden mosolyod lelkünkben marad. Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi UGRI GIZELLÁRA halálának hatodik hetében. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4320969

Áldott emlékét megőrizve, kegyelettel gondolunk

BODOR MARGITRA halálának 11. évfordulóján. Nyugodjék békében. Szeretettel,

a család

4320925

Fájó szívvel emlékezünk a kálnoki id. BEDŐ JENŐRE

halálának 25. évfordulóján. Jósága és szeretete szívünkben örökké élni fog.

Hozzátartozói

4320932

Az élet csendesen megy tovább, de emléked elkísér egy életen át. Lélekben velünk maradsz, őrizzük szerető, dolgos életed emlékét. Fájó szívvel emlékezünk a kovásznai születésű sepsiszentgyörgyi özv. NAGY SÁNDORRA

halálának hatodik hetében. Nyugodjál békében!

A gyászoló család

4320968

Három éve kísértük utolsó útjára a szárazajtai születésű árkosi GRÓZA IRÉNKÉT (szül. SZABÓ). Lehajtott fővel, imára kulcsolt kézzel állunk egy néma sír mellett, és könnyes szemmel emlékezünk a drága jó feleségre, édesanyára, nagymamára. Emléke szívünkben örökké élni fog. Nyugodjék békében.

Özvegye, három gyermeke, azok családja, sógorasszonyai, Ibolya és Irénke

4320942

Elfelejteni Téged soha nem lehet. Emlékezünk a szárazajtai születésű

ifj. GECSE ISTVÁNRA (Öcsire) halálának 20. évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Szerettei

4320947

Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz örökre. A halál nem jelent feledést és véget, amíg élnek, akik szeretnek téged. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk március 13-án FEKETE ISTVÁNRA halálának 7. évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Bánatos özvegye,

gyermekei és unokája

4320945

Fájó szívvel emlékezünk NÉBEL SÁNDORRA halálának 10. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Özvegye, lánya, veje

és unokája

4320958