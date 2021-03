A tavaly szeptemberi odavágóban a kézdivásárhelyi együttes 3–0 arányban győzött, miután Tankó Zsolt, Gáll Attila és Mojzi Botond is eredményes volt. A háromszéki csapatokat jelenleg mindössze egy pont választja el egymástól az 5. csoport rangsorában, a Sepsi OSK II. 14 ponttal az ötödik, míg a KSE 13 ponttal a hetedik.

„Fiatalítottunk és erősítettünk a téli szünetben, a felkészülés is jól sikerült, így bizakodva várjuk a tavaszi rajtot. Bízom benne, hogy színvonalas rangadót játszunk a szentgyörgyiek ellen, akik biztosan revansot akarnak az őszi vereségért. Fontos meccs lesz, nem akarunk leszakadni az élbolytól, remélem, mindenki a legtöbbet nyújtja és megnyerjük a mérkőzést” – fogalmazott Gazda József, a KSE edzője.

„A téli felkészülési időszakban jó körülmények között edzőtáboroztunk Marosvásárhelyen, valamint hat edzőmérkőzést is játszottunk. Ősszel 13 fiatal játékosunk mutatkozott be a harmad­osztályban, aminek nagyon örülünk, hiszen a tavaszi idényben is az elsődleges célunk, hogy a saját nevelésű tehetségek a lehető legtöbbet játsszanak. Igyekszünk felkészíteni a labdarúgókat a magasabb színvonalú futballra, és reméljük, hogy néhány év múlva szentgyörgyi labdarúgó is szerepel majd az élvonalban. Minél több mérkőzést szeretnénk megnyerni, valamint azon leszünk, hogy már a következő idényre készítsük fel a fiatalokat” – nyilatkozta Kulcsár László, a Sepsi OSK II. trénere.

A KSE játékoskerete: * kapusok: Gabriel Bunduc, Niczuly Rajmond * mezőnyjátékosok: Zsombori Zsolt, Marius Telcean, Tankó Zsolt, Răzvan Damian, Barbócz Norbert, Dobozi Krisztián, Lakatos Miklós, Péter Ákos, Gáll Attila, Kanyó Szilárd, Mojzi Botond, Albu Norbert, Rancz Attila, Bandi Álmos, Gajdó Tamás, Pakucs Norbert, Gabriel Solovăstru, Antal Barna, Becze Tamás, Robert Vasiloi.

A Sepsi OSK II. játékoskerete: * kapusok: Szántó Albert, Cătălin Căpățână * mezőnyjátékosok: Baláska Etele, Robert Brujan, Deák Csanád, Gedő Hunor Botond, Ghinea Hunor, Robert Hamciuc, Claudiu Alexandru Ianau, Ilyés Róbert, Kelemen Dániel, Kocsis Norbert, Andrei Lenghen, Máthis Bence, Máthis Mátyás, Nistor Ákos, Pál Kristóf, Sánta Loránd, Vlad Toma, Tusa Balázs, Veress Zsombor, Berde István, Andres Dumitrescu, Nicolae Păun, Anass Achahbar, Admir Bajrovic, Fülöp Loránd, Peter Gál-Andrezly, Kovács Lóránt, Claudiu Petrila, Florin Ștefan, Marius Ștefănescu.

A program, 5. csoport, 11. forduló: * ma: Székelyudvarhelyi FC–Brassói SR (15 óra), Sepsi OSK II.–Kézdivásárhelyi SE (15 óra), Brassói Corona–Blejoi (15 óra) * szombat: Plopeni–Astra Giurgiu II. (15 óra), Barcarozsnyói Olimpic–Brassói Kids Tâmpa (15 óra). (miska)