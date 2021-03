A kedvezmény lehetőségét inkább a magánszemélyek használják ki: a helyi közpénzügyi igazgatóság összesítése szerint március 2-ig a magánszemélyek 48,96 százaléka fizette ki a terület utáni, 42,06 százalékuk az épület utáni, 38,02 százalékuk pedig a gépkocsi utáni adót is. A jogi személyek adófizetési hajlandósága már jóval alacsonyabb, és a prioritások is mások: ugyanezen dátumig a járműadót a cégek 17,01, a területadót 10,52, az épületadót pedig 8,20 százaléka törlesztette, a számok azonban napról napra növekednek.

Az éves adót két részletben is le lehet tudni, de ez esetben nem jár kedvezmény. Az első félévi befizetés határideje szintén március 31-e, a második félévi részletet szeptember 30-ig kell rendezni. Aki ezt elmulasztja, annak büntetőkamatot is felszámolnak, amelynek értéke havonta 1 százalékkal emelkedik. Adót fizetni nemcsak a tükörpalota földszintjén lehet, hanem a ghiseul.ro internetes felületen is, amelyet tavaly a jogi személyek számára is megnyitottak.