Költségtérítés fogyatékkal élőknek

Vass Mária igazgató elöljáróban elmondta, a fogyatékossággal élők eddig a helységek közti közszállításban felhasználható, díjmentes utazásra jogosító jegyeket igényelhettek, ám most adott a lehetőség arra is, hogy amennyiben gépkocsival utaznak a települések között, az üzemanyagra fordított kiadásokat megtérítsék számukra. Ehhez azonban néhány feltételnek eleget kell tenni.

A kedvezményezetteknek – fogyatékossággal élők vagy azok jogi képviselői – mindenekelőtt dönteniük kell, hogy mely lehetőséggel élnek: aki az utazási jegyeket választja, az nem kérheti az üzemanyagköltség visszatérítését, amennyiben utóbbit igénylik, akkor a fogyatékkal élő személy gondozója nem részesülhet ingyenes utazási jegyekben.

A költségek visszaigényléséhez meg kell őrizni az üzemanyag vásárlását igazoló pénztárjegyet, és ezt a töltőállomáson le is kell pecsételtetni – hívták fel a figyelmet az illetékesek. Ezt a bizonylatot kell mellékelni ahhoz a költségtérítési kéréshez, melyet az utazástól számított 60 napon belül kell benyújtani a szociális ellátási igazgatósághoz. Ebben fel kell tüntetni az utazás időpontját és útvonalát – honnan indultak, hová érkeztek, milyen útvonalon tértek haza –, a lepecsételt üzemanyag-nyugtát, ugyanakkor azonosítani kell az autó tulajdonosát is (a fogyatékkal élő személy vagy annak családja, gondozója, kísérője stb.). A költségtérítési kérésnek tartalmaznia kell továbbá egy saját felelősségű nyilatkozatot arról, hogy az utazás a fogyatékossággal élő személy érdekében történt, továbbá mellékelni kell hozzá a kedvezményezett számlaszámát, ahová az üzemanyag-elszámolás összegét utalhatják. Vass Mária elmondta, egy autóút költsége akár több üzemanyagnyugtával is igazolható.

Fontos tudnivaló továbbá, hogy a súlyos fogyatékkal élők esetében egy év alatt 24, míg az előrehaladott fogyatékossággal élők esetében 12 utazás költsége számolható el. A visszaigényelhető összeg előbbi kategória esetében legtöbb 1500 lej, utóbbinál pedig legfennebb 750 lej lehet. Vass Mária kitért arra is, a visszatérítendő összeget a szociális ellátási igazgatóság számolja ki, és a jogszabályok szerint ehhez nem a gépjárművek átlagfogyasztását veszik alapul az igénylő által érintett útszakaszon, hanem az állami vasúttársaság Inter Regio vonatain érvényes másodosztályú jegyek árát, még abban az esetben is, ha a bejelentett útvonal nem szerepel a vasúti infrastruktúrában. Az intézményvezető egyébként azt javasolja az érdekelteknek, az első elszámolást személyesen ejtsék meg az intézmény székhelyén, hogy megismerjék az ügyintézés menetét, az űrlapokat, így a későbbiekben akár postai úton is benyújtható az igénylés. További tudnivalók a 0267 314 660/109-es telefonszámon vagy a www.protectiasocialacv.ro/172 címen érhetők el.

Vass Mária úgy értékelte, bár valójában résztámogatásról van szó, az üzemanyag-elszámolás növelheti a mozgás lehetőségét a kedvezményezettek körében. Mint megjegyezte, Háromszéken hivatalosan 6500 fogyatékkal élőt tartanak számon, akik közül mintegy 5500 személy betegsége súlyos vagy középsúlyos besorolású.