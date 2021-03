Március 15. Orbaiszéken

Az érvényben lévő tiltások miatt Kovásznán nem lesz felvonulás, szónoklatokra sem kerül sor, a megszokott, tömeget mozgató ünnepi műsor is elmarad. A város területén azonban kitűzik a nemzeti színű kokárdákat – számolt be érdeklődésünkre Gyerő József polgármester. A szűkebb körű megemlékezésre vasárnap az istentisztelet után a belvárosi református templom kertjében kerül sor. A templomból kivonulók megvárják, míg a vajnafalvi református és a városközponti katolikus templomból is megérkeznek a résztvevők, így negyed egykor kezdődik a rövid ünnepség. Ennek során a Kőrösi Csoma Sándor Líceum esszéversenyének győztesei olvassák fel alkotásaikat, majd a jelenlévők megkoszorúzzák a hősök emlékművét.

Zágonban a megemlékezés a vasárnapi, 11 órakor kezdődő ünnepi istentisztelet keretében zajlik. Márton János, az RMDSZ helyi szervezetének elnöke kérést nyújtott be a községházára, hogy engedélyezzék a koszorúzást a központi parkban lévő emlékműnél. A kérést a rendőrség, csendőrség és polgármesteri hivatal megbízottaiból álló bizottság elemezte – tudtuk meg Kiss Gusztáv polgármestertől. Az a döntés született, hogy a koszorúk elhelyezésekor csak ketten lehetnek az emlékműnél – a többiek a templomkertben fognak várakozni.

Az istentiszteleten közreműködik a helyi férfidalárda, a Mikes Kelemen Általános Iskola tanulói ünnepi műsorral lépnek fel. Ugyancsak a templomban nyílik kiállítás a szabadságharcban részt vett nőkről, majd koszorúznak az emlékműnél – mondta el Márton János. Egy órától Papolcon a református templomban fognak emlékezni.

Barátos községben betartják a hagyományt, és hétfőn, március 15-én emlékeznek a pesti forradalom kitörésére. A község mindhárom településén, Barátoson, Orbaiteleken és Pákéban is lesz megemlékezés, de csak szűk körben, nem „toboroznak” – közölte Tánczos Szabolcs polgármester. Orbaiteleken 11 órakor koszorúkat helyeznek el a templomkertben Mara Gábor szabadságharcos emlékhelyén. 12 órakor Barátoson az Erzsébet-kertben, a szabadságharcosok emlékművénél gyűlnek össze, egy órával később Pákéban a templomkertben lévő ’48-as emlékműnél koszorúznak. Mindezt a járványügyi előírások szigorú betartásával – fűzte hozzá Tánczos.