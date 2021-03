Már az óvodában is szeretett énekelni, majd a mikóújfalusi iskolában kitűnt jó hangjával, ezért a szülők negyedik osztálytól a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceumba íratták. Mivel ének szak csak kilencedik osztálytól indult, hangszert kellett a kezébe vennie. Akkoriban kevés csellista volt az iskolában, ezért, immár néhai Kerezsi János iskolaigazgató javaslatára csellót tanult – emlékszik vissza Bartos Barna. Azt mondja, kezdetben elég szomorú volt emiatt, de nem bánta meg, hogy öt évig csellózott, mert ezáltal rengeteget fejlődött zeneileg, és később ezt a tudást fel tudta használni az éneklésben is. Kilencedik osztálytól éneket tanult, a cselló háttérbe szorult, de a zongora máig jelen van életében, olykor saját magát kíséri énekgyakorlás közben.

Kérdésünkre, hogy mit jelent számára a budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémia, azt mondta, ez az egyetem a székelyföldi zeneszakos fiatalok álma, amiről úgy tartják, szinte elérhetetlen, mégis sokan megpróbálják és bebizonyosodik, itt van a helyük.

Bartos Barna a Plugor Sándor Művészeti Líceumban érettségizett, 2016-tól a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója. Alapszakon klasszikus éneket tanult Halmai Katalin és Pogány Imola osztályában, a mesterképzőben az operát választotta. Már elsőéves korában részt vett az egyetem és a berlini Hanns Eisler Akadémia egyik közös produkciójában, ahol Puccini Bohémélet című operájából énekelt részletet Rodolfo szerepében, és ugyanabban az évben közreműködött az opera tanszak Szinetár Miklós által rendezett áriavizsgáján.

A mesterképzést is sikeresen kezdte, 2019-ben a Pécsi Nemzeti Színházban énekelt A vihar kapujában című kortárs operában. A 2020-as esztendő is igen gazdag volt Bartos Barna számára: felkérést kapott a Magyar Állami Operaháztól Richard Strauss Salome című operája, valamint Richard Wagner Parsifal című operájának egy-egy kisebb szerepére (utóbbit a koronavírus járvány miatt még nem tudták bemutatni), meglepetésvendége volt Sümegi Eszter Kossuth-díjas operaénekes áriaestjének, októberben pedig a CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválon Julian Philips The Yellow Sofa című, Almási-Tóth András rendezte operájában Machado szerepét játszotta. Az esztendő utolsó hónapjában a tehetséges tenort az operaház felkérte a Szörényi–Bródy szerzőpáros rockoperája, az István, a király Szinetár Miklós rendezte, Gyöngyösi Levente hangszerelte operaváltozatának István szerepére. Az opera bemutatóját októberben tartották, de mivel 2021-re sok előadást terveztek, másodszereposztásra is gondoltak, így esett a választás Bartos Barnára. A járvány miatt ellenben Barna még nem léphetett színpadra Istvánként.

A tavalyi sikerek után újabb elismerésben részesült a háromszéki fiatal operaénekes, februárban a pályázók közül egyedüli énekesként a hangszeresek mellett megkapta a Fischer Annie Zenei Előadóművészeti Ösztöndíjat. A háromszoros Kossuth-díjas magyar zongoristáról, kiváló művészről elnevezett ösztöndíj tehetséges fiatal hangszeres és énekes szólisták pályakezdéséhez nyújt segítséget. Bartos Barna lapunknak elmondta, az ösztöndíj anyagi támogatást és koncertfellépési lehetősé­geket jelent.

A nyertes pályázat alkalmából Sebestyén-Lázár Enikő, a Plugor Sándor Művészeti Líceum igazgatója, Barna egykori tanára azt mondta, tanítványa már tinédzser korában nagyszerű hangi adottsággal rendelkezett, érezhető volt tudásszomja, önbizalma, ezek mellett a kitartó munkának, a szakma iránti alázatnak is köszönheti, hogy eljutott oda, ahol jelenleg van. Saját maga számára pedig a legnagyobb elégtételnek tekinti, hogy azt a tudást és tüzet, ami benne ég az éneklés, a színpad iránt, volt, akinek továbbadni.

Bartos Barna nagyon hálás egykori tanárainak, akiktől nagyon sokat tanult, de emberileg is sokat kapott. Lapunknak azt mondta, szülei mindvégig támogatták, soha nem kérdőjelezték meg döntését, amiért ezt a pályát választotta, anyagilag és minden tekintetben segítették, hogy az álma teljesüljön. Ha pedig a járványügyi korlátozások megengednék, hogy a március 15-i ünnepségeket a megszokott módon megtartsák, szívesen énekelné el Petőfi Nemzeti dalát vagy Bánk áriáját Erkel Ferenc Bánk bán című operájából.