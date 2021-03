Romániában továbbra is oltanak az AstraZenecával

Előbb Dánia, majd Norvégia és Izland is felfüggesztette csütörtökön az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett vakcina alkalmazását, miután több olyan esetet is jelentettek, amikor vérrög képződött a beoltottak szervezetében – közölték az egészségügyi hatóságok. Öt másik európai országban is hasonló intézkedést hoztak, de csak az ABV5300 jelzésű szállítmányra vonatkozóan. Hozzájuk csatlakozott Olaszország is, amely az ABV2856 jelzésű szállítmányban lévő vakcinával történő oltást tiltotta meg.