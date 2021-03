Majdnem ötezer új eset

Szombaton is majdnem ötezer – pontosan 4964 – új koronavírusos fertőzésről számolt be a Stratégiai Kommunikációs Törzs, Háromszéken 9 új megbetegedést jegyeztek.

Az új esetekkel együtt a járvány kezdete óta nyilvántartott fertőzöttek száma elérte a 855 326-ot – közülük 781 154-en meggyógyultak. Szombaton 79 koronavírussal összefüggő halálesetről számoltak be a hatóságok, ezzel az áldozatok száma a járvány kezdete óta elérte a 21 439-et. Sajnos, az áldozatok között Kovászna megyei is van. Az is aggasztó, hogy a fiatalabb korosztályban is egyre több áldozatot szed a járvány: a 49 haláleset közül egy a 10-19 éves korosztályban történt, összesen tíz áldozat a 60 év alattiak köréből került ki. Mindeközben telítődnek a kórházak: immár 10 435 fertőzött szorul ápolásra valamely egészségügyi intézményben, 1203 személyt pedig intenzív osztályon kezelnek.