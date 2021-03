Megkéseltek két fiatalt Sepsiszentgyörgy központjában /FRISSÍTVE: Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat/

Lapunk megkeresésére szombaton a rendőrségi szóvivő Radu Bogdan Stroe annyira szorítkozott, hogy nincs felhatalmazása, hogy az ügyről részleteket közöljön, és az ügyészséghez irányított. A nyomozó hatóság akkor semmit nem közölt semmit a történtekről. András-Nagy Róbert a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere viszont a Háromszéknek is megerősítette, hogy a két szúrt sebekkel beszállított fiatalt az éjszaka során meg is műtötték. Egyiküknek hét szúrás miatt súlyosan károsodott a tüdeje, életmentő beavatkozásra volt szükség, míg a másik áldozatot hasi tájékon érte két szúrás, a máj, a hasfal és a hashártya is megsérült. A menedzser szerint egyikük állapota sem életveszélyes.

A megyei ügyészség szóvivője Cosmin Andraş, aki egyben az ügyben indított vizsgálatot is vezeti, vasárnap délelőtt lapunkat arról tájékoztatta, hogy a rendelkezésére bocsátott információk szerint szombat délután őrizetbe vettek egy 21 éves fiatalembert, aki ellen minősített emberölési kísérlet vádjával indítottak bűnvádi vizsgálatot. Mint monda, korábbi értesüléseinkkel ellentétben a késelés a Gödri Ferenc utcán (a Mikó Imre utcával való kereszteződés közelében) történt este fél tíz körül, az eddigi vizsgálat spontán konfliktust állapított meg. Az elkövető rendkívüli erőszakkal követte el a támadást, a két áldozatnak az volt a szerencséje, hogy időben kórházba szállították őket. A szóvivő arról is beszámolt, hogy nem volt szó rablásról, egy spontánul kialakult nézeteltérésre reagált erőszakkal az elkövető. A kórházban ápolt áldozatokról a törvényszéki orvos megállapította, az életük is veszélybe került, és azzal volt szerencséjük, hogy rövid idő alatt szakorvosi ellátást kaptak. Tekintettel a bűncselekmény súlyosságára az ügyészség vasárnap kezdeményezte a gyanúsított harminc napos vizsgálati fogságba helyezését, amit a törvényszék jóvá is hagyott. (ndi)