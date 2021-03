Megkéseltek két fiatalt Sepsiszentgyörgy központjában

A nyomozóhatóságok által egyelőre csak közvetve megerősített értesüléseink szerint két 18 éves fiatalt késeltek meg péntek este Sepsiszentgyörgyön a Sugás áruház előtt. A megyei sürgősségi kórház vezetősége ugyanakkor megerősítette, hogy péntek eset tíz óra körül két fiatal került több szúrt sebbel a sürgősségi osztályra, és sérüléseik miatt meg is kellett őket műteni.

Lapunk megkeresésére a rendőrségi szóvivő Radu Bogdan Stroe annyira szorítkozott, hogy nincs felhatalmazása, hogy az ügyről részleteket közöljön, és az ügyészséghez irányított. A nyomozó hatóság egyelőre nem közölt semmit a történtekről. András-Nagy Róbert a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház menedzsere viszont a Háromszéknek is megerősítette, hogy a két szúrt sebekkel beszállított fiatalt az éjszaka során meg is műtötték. Egyiküknek hét szúrás miatt súlyosan károsodott a tüdeje, életmentő beavatkozásra volt szükség, míg a másik áldozatot hasi tájékon érte két szúrás, a máj, a hasfal és a hashártya is megsérült. A menedzser szerint egyikük állapota sem életveszélyes. Az esetre visszatérünk, amint a nyomozó hatóságok bővebb információkkal szolgálnak. (ndi)