Tartalékolva is nyert a Sepsi-SIC

A kézdivásárhelyi buboréktorna pénteki játéknapjának első mérkőzését egy 12–0-s sorozattal indították Zoran Mikes tanítványai, s úgy tűnt, hogy a zöld-fehérek egy újabb kiütéses győzelem előtt állnak. A szentgyörgyiek lendületét bukaresti időkérés törte meg, a fővárosiak pedig a 8. percben pontoztak először (12–2). A negyed hátralévő részében akadozott a mieink játéka, s 14–4-es állásról folytatódott a küzdelem. A második játékrészben a megyeszékhelyiek remek védekező játéka nem párosult ponterős támadójátékkal, ám lányaink még így is növelni tudták előnyüket (29–13). A nagyszünetben rendezte sorait a Sepsi-SIC, amelynek játékosai felpörgették a tempót, és a harmadik tíz perc után már nem volt kérdés a győztes kiléte (52–25). A zárószakaszban csapatunk már a keddi Európa-kupa-nyolcaddöntőre tartalékolta erejét, s így valamelyest kiegyenlítődött a küzdelem. A zöld-fehérek ennek ellenére is megnyerték a negyedet, s ha félgőzzel is, de hozták a kötelező diadalt az Agronómia Bukaresttel szemben. Együttesünk és a mezőny legeredményesebb játékosa a 16 pontos Orbán Nikolett volt, aki neve mellé még 10 lepattanó is felkerül, emiatt kosárlabdázónk dupla duplával vette ki részét a SIC hétvégi sikeréből. A túloldalon a 10 egységig jutó Mihaela Chelariu jeleskedett.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 18. forduló: Sepsi-SIC–Agronómina Bukarest 66–37 (14–4, 15–9, 23–12, 14–12). Kézdivásárhely, Kicsid Gábor Sportcsarnok. Zártkapus mérkőzés. Vezette: Șerban Rașoga, Mihai Săndulache, Diana Oprea. Sepsi-SIC: Pašić 10/3, Orbán 16, Mandache 7, Gödri-Părău 8, Gardner 6–Ghizală 13/12, Pavlopoulou 4, Cătinean, Kelemen, Kovács 2, Tobin. Edző: Zoran Mikes. Agronómia: Chelariu 10, Filip 4/3, Vilcinschi 5/3, Șipoș 6, Panait 3/3–Neagu, Cristea 2, Militaru, Țințar, Anastăsescu 2, Plavițu 5/3. Edző: Milan Sokić.

Hatodszor tudott nyerni a KSE

A felső-háromszéki turné második pénteki meccsét a Bukaresti Rapid kezdte jobban (0–5), ám a Kézdivásárhelyi SE csapatának sikerült gyorsan előnybe kerülnie (6–5). A folytatásban felváltva vezettek az együttesek, de az első negyed hajrájában a fővárosiak játszottak biztosabban, és így 15–18-ra nyerték meg a nyitószakaszt. A második játékrész eleje kiélezett küzdelmet hozott, ám a 15. perc elején sikerült meglépniük a házigazdáknak (28–20). Ezt követően helyenként mindkét gárda játéka akadozott, ám Ljubomir Kolarevic lányai tízpontos előnnyel vonultak szünetre (42–32). A térfélcsere után a vasutas lányok feljöttek 6 pontra (45–39), a kék-fehéreknek azonban sikerült válaszolniuk, és 60–46-os eredménnyel zárult a harmadik negyed. Az utolsó tíz percben mindkét csapat sokat hibázott, de a hazai pálya előnyét élvező kézdivásárhelyieknek nemcsak megtartani, hanem növelni is sikerült az előnyüket (72–54). A találkozó legjobb játékosa egyértelműen a céhes városbéli alakulatot erősítő Chelsea Mitchell volt, hiszen dupla duplával, azaz 39 ponttal és 13 leszedett labdával járult hozzá a KSE idénybeli hatodik győzelméhez. A vendégektől a 19 pontos Florina Stanici (Diaconu) bizonyult a legeredményesebbnek.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 18. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Bukaresti Rapid 72–54 (15–18, 27–14, 18–14, 12–8). Kézdivásárhely, Kicsid Gábor Sportcsarnok. Zártkapus mérkőzés. Vezette: Andrei Răileanu, Csíki Zsolt, Diana Oprea. KSE: Debreczi 11, Czimbalmos 3, Wilson 9/3, Domokos 3, Mitchell 39/12–Biszak 7/3, Kozman, Tuchilus, Bara-Németh, Lénárt A. Edző: Ljubomir Kolarevic. Rapid: Stănici 19/6, Burlakova 12/3, Duță 6, Vlad 5/3, Bejan 1–Manea 4, Grigore 4, Cazacu 3, Călin. Edző: Dan Militaru.