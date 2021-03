A hazai csapatban Csiszer Balázs, Nicolae Păun, Andres Dumitrescu, Fülöp Loránd, Ioan Dumiter és a svéd Admir Bajrovic személyében hat olyan labdarúgó lépett pályára kezdőként, akik az élvonalbeli játékoskeretben is szerepelnek. Az őszi odavágóban a kézdivásárhelyi gárda 3–0 arányban győzött a Sepsi OSK II. ellen, amely pénteken visszavágott a szeptemberi vereségért.

A mérkőzést uraló házigazdák már az 5. percben vezetést szereztek, Gabriel Bunduc kapus szabálytalakondott a tizenhatos területre betörő Dumiter ellen, a játékvezető pedig tizenegyest ítélt, amelyet Fülöp Loránd könnyedén értékesített (1–0). A Kulcsár László irányította együttes nem sokkal később növelte előnyét, Bajrovic szöglete után Berde István fejelt a kapuba (2–0). A mezőnyfölényben játszó Sepsi OSK II. a 15. percben harmadszor is eredményes volt, Berde lecsapott egy eladott labdára, majd az előkészítését Bajrovic 18 méterről a bal alsóba lőtte (3–0). A hatékonyan védekező házigazdákkal szemben esélytelennek tűntek a vendégek, akik az első félidőben mindössze egy veszélyes helyzetet jegyeztek, amelyet Szántó Albert bravúrral szögletre mentett. A 29. percben Fülöp második gólját is megszerezte, bár ezek után is növelhette volna előnyét a Sepsi OSK II., Dumiter és Veress Zsombor próbálkozását azonban védte Gabriel Bunduc kapus.

Szünet után a sepsiszentgyörgyi hálóőr került főszerepbe, aki előbb Gajdó Tamás lövését tolta a felső lécre, majd Antal Barna szabadrúgását is védte. Mivel a kézdivásárhelyi csapatnak nem jött össze a szépítő találat, alább hagyott a lelkesedésük, ezt kihasználva a hazai együttes rövid idő alatt kétszer is betalált. Veress Zsombor két védőt kicselezve gurított a jobb alsóba (5–0), ezt követően 16 méterről tekert a bal felsőbe (6–0). A hajrában is a Sepsi OSK II. előtt adódtak lehetőségek, azonban Nistor Ákos szabadrúgását hárította Bunduc, akárcsak George Dragomir és Veress újabb próbálkozásait.

3. Liga, 5. csoport, 11. forduló: Sepsi OSK II.–Kézdivásárhelyi SE 6–0 (4–0).

Sepsiszentgyörgy, városi stadion. Vezette: Mihai Laurențiu Ene (Bukarest). Sepsi OSK II.: Szántó – Csiszer, Păun, Dumitrescu, Máthis B. (Tusa, 61.) – Máthis M. (Pál, 71.), Berde (Dragomir, 61.), Fülöp L., Bajrovic (Kocsis, 61.), Dumiter (Nistor, 71.), Veress. Edző: Kulcsár László. KSE: Bunduc – Telcean, Tankó, Damian, Lakatos – Albu (Mojzi, 30.), Kanyó (Rancz, 35.), Pakucs (Gáll, 60.) – Gajdó (Zsombori, 60.), Bandi (Becze, 30.), Antal. Edző: Gazda József. Gólszerzők: Fülöp (5. – tizenegyesből, 29.), Berde (8.), Bajrovic (15.), Veress (67., 69.).

További eredmények: Székelyudvarhelyi FC–Brassói SR 2–2 (gólszerzők: Hodgyai 57., 60., illetve Elek 70., 84.), Brassói Corona–Blejoi 3–0 (gsz.: Drăgoi 3., Cristescu 58., Damian 84.), Plopeni–Astra Giurgiu II. 1–0 (gsz.: Vlad 44. – tizenegyesből), Barcarozsnyói Olimpic–Brassói Kids Tâmpa 2–0 (gsz.: Mariean 9., Dinu 75).

A rangsor:

1. Corona 9 2 0 25–7 29

2. Blejoi 7 2 2 23–18 23

3. Brassói SR 5 3 3 23–16 18

4. Sepsi OSK II. 5 2 4 17–13 17

5. Plopeni 5 2 4 14–14 17

6. Astra II. 4 1 6 18–19 13

7. KSE 4 1 6 14–14 13

8. SZFC 3 2 6 15–15 11

9. Olimpic 2 3 6 10–14 9

10. Kids Tâmpa 2 0 9 7–26 6

A 12. forduló programja: * péntek: Astra Giurgiu II.–Brassói Corona (15 óra), Brassói Kids Tâmpa–Székelyudvarhelyi FC (15 óra) * szombat: Brassói SR–Plopeni (14 óra), Blejoi–Sepsi OSK II. (15 óra), Kézdivásárhelyi SE–Barcarozsnyói Olimpic (15 óra).