A felsőházi rájátszásba jutásért küzdő, az előző fordulóban hazai pályán vereséget szenvedő Sepsi OSK ma a szintén playoff-helyért harcoló FC Botoșani vendége lesz az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 27. fordulójában. A 17.30-kor kezdődő mérkőzést a bukaresti Andrei Florin Chivulete vezeti. A találkozót a Digi Sport, a Telekom Sport és a Look Sport élőben közvetíti.

A Sepsi OSK és az FC Botoșani közvetlen riválisok, hiszen mindkét csapat jó eséllyel pályázik a felsőház egyik helyére. Huszonhat fordulót követően a háromszéki csapat 40 ponttal negyedik, míg Marius Croitoru együttese 37 ponttal ötödik a rangsorban. A sepsiszentgyörgyi gárda az eddigi kilenc egymás elleni találkozó során még egyszer sem tudta legyőzni moldvai riválisát az első osztályban, amellyel négyszer döntetlent játszott és ötször az FC Botoșani diadalmaskodott. Legutóbb tavaly decemberben csaptak össze egymással, akkor a házigazdák kétgólos hátrányból felállva mentettek pontot, miután Andrei Tîrcoveanu és Hamidou Keyta góljára Bogdan Mitrea a második félidőben, Radoslav Dimitrov pedig a hosszabbításban válaszolt.

„Ezúttal is nagyon nehéz találkozó előtt állunk. A bajnokság egyik legjobb csapatával játszunk, amely az előző idényben a felsőházi rájátszásban szerepelt. Ebben a szezonban is minden esélye megvan megszerezni a playoff-helyek egyikét. A labdarúgók nagyon értékesek, támadásban igazán veszélyesek, az edzőjük pedig az elmúlt két idényben nyomot hagyott a csapat játékán. A legutóbbi mérkőzés óta sokat dolgoztunk, úgy gondolom, inkább mentálisan van szükség az előrelépésre, mert a legutóbbi meccsen a hozzáállással volt a legfőbb probléma. Úgy érzem, kicsit elkényelmesedtünk és elbíztuk magunkat. Botoșani támadószellemben játszik, és nem szabad elfelejtenünk, hogy két elvesztett mérkőzés után vannak, így mindenképp győzni akarnak, ha idén is a felsőházban szerepelnének. A játékoskeretünkkel vannak problémák, mérkőzésről mérkőzésre akadnak hiányzók eltiltás vagy sérülés miatt, ami nagyon elszomorító” – nyilatkozta Leo Grozavu vezetőedző.

További eredmények, 27. forduló: Medgyesi Gázmetán–Craiova 0–2 (gólszerzők: Ivan 49., Cicâldău 60.), Academica Clinceni–FC Voluntari 0–1 (gsz.: Betancor 45.), FC Hermannstadt–FC Viitorul 0–0, Aradi UTA–FCSB 0–1 (gsz.: Moruțan 41.), Chindia Târgoviște–Astra Giurgiu 0–1 (gsz.: Raspopović 74.). (miska)