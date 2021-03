A hazai csapat remekül kezdett (5–1), majd jelentős előnye tudatában némileg kiengedett, támadásban és védekezésben is pontatlanabbá vált. Ezt gyors ellenakciókkal használták ki a motiváltabbnak tűnő németek, Kim Naidziniavicius és Xenia Smits vezérletével felzárkóztak (9–8), és a szünetben is csak háromgólos hátrányban voltak (19–16). Az ETO kézben tartotta az első félidőt, de szellős védekezése miatt szokatlanul sok gólt kapott.

A győri csapat norvég kapusa, a csereként beállt Silje Solberg három védéssel mutatkozott be a második félidő elején, erre alapozva csapata megduplázta a különbséget (24–18). A folytatásban felváltva estek a gólok, Solberg további bravúrokat mutatott be, csapata ezúttal is magabiztosan nyert, a Bietigheim pedig – az első mérkőzéssel ellentétben – most tisztesen helyt állt.

Az FTC-Rail Cargo Hungaria hosszú idő után újra teljes kerettel állt fel, de a koronavírus-fertőzés miatt hiányzó Elek Gábor vezetőedző helyett az FTC Kézilabda Akadémia szakmai igazgatója, Mihály Attila irányította a csapatot.

A Buducnost kapusa, Barbara Arenhart két perc alatt három lövést védett, erre alapozva csapata ellépett (0–3). Az FTC a kilencedik percben egyenlített (5–5), ám ezt követően 11 percig nem talált be, így ellenfele – Jovanka Radičević vezérletével – ismét ellépett (5–9). Janurik Kinga három védést mutatott be, viszont csapattársai támadásban és védekezésben is sokat hibáztak, ezért a szünetben hatgólos hátrányban voltak (9–15).

A 38. percben a montenegrói csapat időt kért, mert a magyar együttes lendületbe került, és egy négygólos sorozattal megkezdte a felzárkózást (18–20). A Buducnost megtorpant, nehezen tudott kilábalni a hullámvölgyből, 13 perc alatt csak kétszer talált be, így a magyar együttesnek sikerült kiegyenlítenie (21–21).

Beállóból hatékonyan lőttek a vendégek, ráadásul az Arenhart helyére beállt Armelle Attingré is remekül védett. Az 56. percben átvette a vezetést a Ferencváros, ekkor a Buducnost megint időt kért. A házigazdák ismét négyes gólsorozatot produkáltak, de amikor ezt Allison Pineau másfél perccel a vége előtt megszakította, eldőlt a párharc.