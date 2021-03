A Vasas arra a bravúrra készült, hogy három elveszített mérkőzés után (0–3) megfordítsa a párharcot, de ehhez még egyszer nyernie kellett volna Erdélyben. A két együttes közül toronymagasan a Brassó számított esélyesnek, egyrészt megnyerte az alapszakaszt, a riválisa pedig csak az utolsó héten biztosította be a playoff-szereplését, az alapszakaszban is mind a négyszer a Corona diadalmaskodott a Vasas felett, ráadásul a negyeddöntő első három felvonását is megnyerte. Innentől kezdve viszont csak Ladányi Balázs vezetőedző csapata győzött, legutóbb két napja Káposztásmegyeren, így lehetett visszautazni Brassóba.

A meccs első felében egyenlő erők küzdöttek, ekkor emberelőnybe kerültek a házigazdák, ezt Cody Fowlie használta ki, majd három perc múlva Carlo Finucci is betalált. A szünet előtt Nagy Márk létszámfölényben szépített, így egygólos brassói előnyről indult a záró játékrész (2–1). A hajrában ismét emberelőnyhöz jutott a hősiesen küzdő Vasas, és Schmál Kristóf egyenlített. Erre azonban gyorsan volt válasza a hazai csapatnak, másfél perccel a vége előtt Roberto Gliga vette be az egész sorozatban remeklő Tóth Balázs kapuját. Az utolsó percre a Vasas-hálóőr helyett mezőnyjátékos jött be a jégre, viszont ezt üres kapus góllal a Corona használta ki, eldöntve ezzel a végletekig kiélezett párharcot.