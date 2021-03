Orbán Ottó: Márciusi ifjak

ahogy épp azt mondják, emberiség, világszabadság,

s komolyan hiszik, amit mondanak, mert hihetik…

Ott állnak ők a képen nem látható, mocsárszagú szélben,

melynek mindent átjáró mérgét tüdejükre szíva

ritkán lesz belőlük tevékeny, augusztusi felnőtt,

gyakrabban bölcs és tehetetlen, decemberi öregember…

Örültek, mondanám, ha nem volnék magam is őrült,

és a pokol torkában elakadt szekér mögött dagasztva a sarat

nem az járna az én eszemben is, hogy hiszen csak meg kéne tolni –

ha egy kihűlt évszázad eszkimó módjára didergő költőjeként is

nem ugyanaz a démon csábítana, ami őket,

a derekán fűszoknyát riszáló, trópusi szépség, a halvány esély.