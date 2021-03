Autonómiában testet öltő szabadságot követelünk

Szilágyi Zsolt elmondta: a székelyek szabadságvágya túlmutat Székelyföld határain, és olyan európai üggyé vált, amelyért a rendszerváltást követően is küzdeni kell. „Jócskán van még dolgunk a jogérvényesítés területén. Az Európai Bizottság visszautasította a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés érdemi tárgyalását, a székely politikai foglyok még ma is börtönben vannak, az Európai Parlament pedig megszavazta a katalán függetlenségért küzdő politikai üldözöttek mentelmi jogának felfüggesztését” – emlékeztetett a Néppárt politikusa.

Izsák Balázs elmondta, hogy bár idén sem kerülhetett sor március 10-én a nagyszabású marosvásárhelyi felvonulásra, azért sikerült – idén először a marosvásárhelyi önkormányzattal partnerségben – mementót állítani a székely vértanúknak és felhívni a közvélemény figyelmét a székelység szabadságvágyára és önrendelkezési törekvéseire. „Március 10-i rendezvényünknek és az azt követő nemzetközi sajtótájékoztatónak minden évben van egy kiemelt hangsúlya, mely idén az SZNT nemzeti régiók védelméről szóló európai polgári kezdeményezésén van. Örömmel jelenthetem, hogy sikerre vittük kezdeményezésünket, hiszen tíz európai uniós tagállamban több mint egymillió aláírás gyűlt össze csak az online térben, s május 7-ig még van időnk folytatni a szignók gyűjtését” – mondotta Izsák Balázs.

Erika Casajoana Daunert tevőlegesen is kivette részét az SZNT európai polgári kezdeményezésének sikerre vitelében, korábban pedig az Egyesült Nemzetek Szervezetének (ENSZ) készített többedmagával jelentést a kisebbségek romániai helyzetéről. „Szomorúan tapasztalhatjuk, hogy a 90-es évek óta nem történt érdemi változás e téren, épp ezért katalánként teljesen átérzem a székelyek helyzetét, és egyetértek célkitűzéseikkel” – mondta a politikus, majd hozzátette: német gyökereiből adódóan aggodalommal figyeli a romániai szászok helyzetét is. „Látnunk kell: Európa nemzeti kisebbségei egy hajóban eveznek, Spanyolország is egyre inkább kiszélesíti elnyomó hatalmát” – mondta Casajoana. A politikus rámutatott: azzal, hogy az Európai Parlament megvonta a három függetlenségpárti katalán politikus mentelmi jogát, az EU is azt bizonyította, hogy az elnyomás pártján áll.

„Elismerés illeti a Székely Nemzeti Tanácsot és Izsák Balázst a kitartó küzdelemért, az európai polgári kezdeményezés sikerre viteléért – kezdte beszédét Tőkés László, majd hangsúlyozta: a székely vértanúk szabadságvágya a székelység töretlen szabadságszeretetéről tanúskodik, elődeink példáját követve pedig mi is változatlanul követeljük az autonómiában testet öltő szabadságunkat. „Megrökönyödve látjuk, hogy Kelemen Hunor Klaus Iohannis magyarellenes uszítása ügyében szerecsenmosdatásba kezdett ahelyett, hogy politikai foglyaink kiszabadításáért bármit is tenne. Felszólítjuk az RMDSZ-t, hogy a kormányon lévő előnyös helyzetét kihasználva álljon ki Beke István és Szőcs Zoltán, valamint autonómiatörekvésünk mellett” – mondta továbbá, majd reményét fejezte ki, hogy az Erdélyi Magyar Szövetség képviselőinek jelenléte Románia parlamentjében meg fog látszani az erdélyi magyar ügy képviseletén is.

Zárszóként Ferencz Csaba rámutatott: óriási dolog, hogy tíz európai tagállamban is sikerült összegyűjteni az SZNT európai polgári kezdeményezéséhez szükséges aláírást, ugyanakkor ennél is örömtelibb, hogy nincs olyan EU-s ország, ahol ne támogatták volna jónéhány szignóval a kezdeményezést. „A nemzeti régiók ügye európai ügy, az SZNT pedig megteremtette annak a lehetőségét, hogy mindenki a sajátjának tekinthesse a kezdeményezést, mely így sikerre van ítélve” – fogalmazott.