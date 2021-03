Több ezren lemondták az AstraZeneca oltást

A testület közösségi oldalán válaszolt pénteken az AstraZeneca oltóanyaggal kapcsolatos lakossági kérdésekre. Ezek egyike azt a kérdést feszegette, hogy mennyire ingott meg Romániában a bizalom a brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett vakcinában, miután több európai ország felfüggesztette használatát az egyes beoltottaknál tapasztalt vérrögképződés miatt. A CNCAV számszerűsített válaszához azt is hozzátette, hogy az AstraZenecára vonatkozó 200 ezer előjegyzéshez képest a visszalépők aránya „mindössze” 4,5 százalék.

A romániai oltáskampányt koordináló bizottság nem állította le az AstraZenecát használó oltóközpontjainak tevékenységét, a visszavont oltóanyagot más szállítmányokból származóval pótolják. A kérdéses szállítmányból Románia 81 600 adagot kapott, és ebből már több mint 77 ezer adagot felhasznált.

A hazai média kiderítette, hogy ebből a szállítmányból származó vakcinával oltották be azt a 47 éves zsílvásárhelyi (Targu Jiu) férfit is, aki másnap szívinfarktusban elhunyt. Valeriu Georghiță, az oltáskampány vezetője az esetről elmondta: nem lehet ok-okozati összefüggést kimutatni az oltás és a haláleset között, a boncolás pedig megállapította, hogy – bár nem tartották nyilván krónikus betegként – az áldozatnak korábban is volt már szívinfarktusa.

A lakosságot megnyugtatandó Florin Cîțu miniszterelnök rámutatott: Európában már több mint ötmillió embert oltottak be AstraZeneca vakcinával, Nagy-Britannia pedig ezt az oltóanyagot használja a teljes lakosság immunizálására. Úgy értékelte: meg kell bízni a szakértőkben, az Európai Gyógyszerügynökségben.

Csütörtökön először Dánia, majd Norvégia és Izland is felfüggesztette az AstraZeneca vakcina alkalmazását, miután több olyan esetet is jelentettek, amikor vérrög képződött a beoltottak szervezetében – közölték az egészségügyi hatóságok. Később öt másik európai országban is hasonló intézkedést hoztak, de csak az ABV5300 jelzésű szállítmányra vonatkozóan. Hozzájuk csatlakozott Olaszország is, amely az ABV2856 jelzésű szállítmányban lévő vakcinával történő oltást tiltotta meg.