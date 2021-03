Csak 22 óráig maradhatunk kint

A kormány szerdai ülésén hagyta jóvá a veszélyhelyzet meghosszabbítását, a döntés alapját az országos vészhelyzeti bizottság (CNSU) vonatkozó határozata képezte. Az egyéb korlátozó intézkedések nagy része változatlan maradt. Florin Cîţu miniszterelnök elsősorban azzal indokolta a kijárási tilalom kiterjesztését, hogy más európai országokban is hasonló intézkedéseket vezettek be. Szükség esetén természetesen 22–5 óra között is elhagyhatjuk otthonainkat, de akkor feltétlenül kell lennie nálunk egy saját felelősségre kitöltött nyilatkozatnak, mely letölthető a stirioficiale.ro honlapról.